Проблема в корне: украшение города или урбанистическая ошибка? Разбираются блогеры RusDelfi

Раньше в качестве заграждений использовали ”голубей”, которые многим очень нравились. Но всё хорошее когда-либо заканчивается… У городских властей закончился договор с дизайнером, поэтому их пришлось менять.

Решили провести конкурс среди дизайнеров на создание новых заграждений. Лучшей была выбрана работа Studio Tallinn "Зелёная городская стена". Автор этой работы — архитектор Виллем Томисте. Он предложил создать небольшие заграждения в виде бетонных горшков, вдохновившись стеной Старого города и его башнями. Чтобы заграждения лучше смотрелись, в плане предусматривалось размещение растений внутри этих горшков. Горшки были установлены на улицах Харью и Куллассепа.

В комментариях под статьями об этом и в разговорах с друзьями я слышала больше всего негативных отзывов. Правда ли они получились неудачными? Будем разбираться!

Первый минус

Конкурс ставил цель для заграждения — визуально вписываться в городскую среду. Как экзотические растения вписываются в наш суровый климат — непонятно…

Некоторые из них стали уже умирать.

Второй минус

Стоимость проекта очень уж большая. Как сказал заместитель руководителя департамента Тармо Сульг: ”Создание прототипов и изготовление горшков в соответствии с концептуальными проектами было трудоёмким процессом, поскольку в Эстонии не было опыта производства бетонных элементов желаемого качества”. Из-за этого заграждения были созданы на заводе испанского производителя. Их изготовление и доставка стоили 67 320€.

Всего было изготовлено 30 горшков. Несложная математика показывает, что один такой спорный горшочек стоил нам 2 240€. И это ещё не конец…

О растениях. ”Зимой здесь растут вечнозелёные сосны и рябины", — сказал архитектор. То есть к стоимости самих горшков добавляется и стоимость по их уходу 2 раза в год. Готовы ли мы к таким тратам?

Третий минус