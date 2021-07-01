За сутки в Эстонии выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 8 человек, 6 этих случаев приходятся на Таллинн. В Ида-Вирумаа добавилось 3 случая заражения.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 29,5 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 1% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 1 июля в Эстонии в больничном лечении нуждаются 18 пациентов с коронавирусной инфекцией.

За сутки было введено 8861 доза вакцины. По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии проведена вакцинация 559 904 человека, из них у 442 656 человек курс вакцинации завершен. Вакцинировано 51,1% совершеннолетнего населения Эстонии.

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