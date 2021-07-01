Жизнь после ”Спутника”: стоит ли получившим российскую вакцину прививаться в Европе

В середине июня эпидемиологическая ситуация в России стала резко ухудшаться: за пару недель ежедневное количество заражений удвоилось, а к концу месяца в Москве количество заражений и смертей превысило пиковые показатели осени прошлого года. Во многих регионах была объявлена частичная обязательная вакцинация.

В это время в Европе уже вовсю снимаются ограничения и жизнь постепенно возвращается в привычное, с поправкой на продолжающуюся пандемию, русло. Третья волна пришла в европейские страны весной, когда в России всё было спокойно, открыто, а люди уже начинали забывать об угрозе коронавируса. Вакцинация шла ни шатко ни валко: к началу лета привилось лишь чуть более десяти процентов россиян (здесь можно почитать, почему так получилось). Одним из привитых ”Спутником V” стал житель города Ловииса Алексей Шкваров.

– Я не стал дожидаться своей очереди в Финляндии и сделал весной прививку в петербургской поликлинике, записавшись на Госуслугах. До этого я поговорил со своими знакомыми из Военно-медицинской академии и спросил, можно ли мне прививаться ”Спутником” с моими сопутствующими заболеваниями. Они дали добро — и я пошел на прививку, — рассказывает Алексей.

Вернувшись в Финляндию, он не успокоился тем, что защищен от коронавируса, а решил получить отметку о вакцинации в финской медицинской базе данных.

– Я написал в поликлинику с такой просьбой. Мне сказали принести мои документы и российский сертификат о вакцинации на английском языке. И через несколько дней данные появились на портале Omakanta с указанием дат прививок и названием препарата. Наверное, все прошло так быстро и гладко, потому что это маленький город.

Европейские перспективы



Впрочем, в июне перед привитыми ”Спутником” встал ещё один вопрос. В мае российскую вакцину, как предполагалось, в Евросоюзе не одобрили. Не одобрили ее и в июне. Зато сегодня начала действовать общеевропейская система так называемых ”зеленых сертификатов”.