Жизнь после ”Спутника”: стоит ли получившим российскую вакцину прививаться в Европе
В середине июня эпидемиологическая ситуация в России стала резко ухудшаться: за пару недель ежедневное количество заражений удвоилось, а к концу месяца в Москве количество заражений и смертей превысило пиковые показатели осени прошлого года. Во многих регионах была объявлена частичная обязательная вакцинация.
В это время в Европе уже вовсю снимаются ограничения и жизнь постепенно возвращается в привычное, с поправкой на продолжающуюся пандемию, русло. Третья волна пришла в европейские страны весной, когда в России всё было спокойно, открыто, а люди уже начинали забывать об угрозе коронавируса. Вакцинация шла ни шатко ни валко: к началу лета привилось лишь чуть более десяти процентов россиян (здесь можно почитать, почему так получилось). Одним из привитых ”Спутником V” стал житель города Ловииса Алексей Шкваров.
– Я не стал дожидаться своей очереди в Финляндии и сделал весной прививку в петербургской поликлинике, записавшись на Госуслугах. До этого я поговорил со своими знакомыми из Военно-медицинской академии и спросил, можно ли мне прививаться ”Спутником” с моими сопутствующими заболеваниями. Они дали добро — и я пошел на прививку, — рассказывает Алексей.
Вернувшись в Финляндию, он не успокоился тем, что защищен от коронавируса, а решил получить отметку о вакцинации в финской медицинской базе данных.
– Я написал в поликлинику с такой просьбой. Мне сказали принести мои документы и российский сертификат о вакцинации на английском языке. И через несколько дней данные появились на портале Omakanta с указанием дат прививок и названием препарата. Наверное, все прошло так быстро и гладко, потому что это маленький город.
Европейские перспективы
Впрочем, в июне перед привитыми ”Спутником” встал ещё один вопрос. В мае российскую вакцину, как предполагалось, в Евросоюзе не одобрили. Не одобрили ее и в июне. Зато сегодня начала действовать общеевропейская система так называемых ”зеленых сертификатов”.
Зеленый сертификат представляет собой удостоверение на национальных языках и на английском о том, что его держатель привит одной из одобренных в ЕС вакцин, переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеет отрицательный результат сделанного недавно теста на коронавирус. К обладателю сертификата каждая из стран ЕС должна применять те же правила въезда, что и к собственным гражданам, однако как это будет реализовываться на практике, покажет время.
Загвоздка в том, что для получения сертификата на основании прививки препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств EMA. У Финляндии до 11 июля собственные правила: она пускает из Шенгенских стран без ограничений и необходимости делать тест и оставаться в карантине граждан трех категорий:
– тех, кто привился одобренной в ЕС, США, Великобритании или ВОЗ вакциной два раза, и после второй дозы прошло не менее двух недель;
– тех, кто переболел коронавирусной инфекцией в течение последних шести месяцев;
– тех, кто переболел ковидом и вакцинирован как минимум одной дозой вышеозначенных препаратов, и с момента вакцинации прошло не менее недели.
”Спутник” же пока что не одобрен ни в одной из этих инстанций. В последнее время он сталкивался с чередой сплошных неудач. ВОЗ нашла нарушения на заводе, где производят вакцину ”ГамКовидВак”. Германия отказалась регистрировать Спутник на национальном уровне и заявила, что будет придерживаться в этом вопросе общеевропейской линии. Греция, обещавшая пускать в страну всех привитых туристов (даже ”Спутником”), из-за третьей волны в России изменила правила в отношении россиян и стала требовать отрицательный тест ПЦР и дополнительный тест после въезда в страну. А премьер-министр Италии Марио Драги допустил, что Спутник так никогда и не будет одобрен в ЕС.
Мнение главы итальянского правительства, однако, разделяют не все. Российский фонд прямых инвестиций, занимающийся продвижением Спутника в мире, уверен, что вакцину одобрят в Европе до конца лета. В одобрении российской вакцины в европейских структурах уверен и работающий в университете Тампере эпидемиолог Антон Барчук, но его аргументация другая.
– Европа, скорее всего, выдаст лицензию ”Спутнику”, но не по той причине, что ей нужны поставки препарата, а потому что многие граждане и жители ЕС уже успели привиться российской вакциной и им нужно обеспечить равные права с остальными.
В Ведомстве здоровья и социального благополучия THL тоже оптимистично смотрят на перспективу одобрения ”Спутника” в Евросоюзе. Главврач ведомства Ханна Нохинек сказала Новостям Yle, что Европейское агентство лекарственных средств относится к любым заявкам из любой страны без предубеждения, и напомнила, что процесс лицензирования ”Спутника” до сих пор идет.
Колоть или не колоть
Так вот, вопрос, вставший перед привитыми ”Спутником V” жителями Финляндии и Евросоюза, заключается в том, стоит ли проходить повторную вакцинацию в Европе с целью получить ”зеленый сертификат”, дающий право на более-менее свободное передвижение. Сейчас даже зарегистрированная в Omakanta вакцинация российским препаратом не позволяет получить сертификат.
Пока что никаких официальных рекомендаций на этот счет нет. В THL этот вопрос прокомментировали следующим образом:
– По данным рецензируемых научных исследований, две дозы ”Спутника V” дают достаточную защиту от коронавирусной инфекции. Пока нет свидетельств того, насколько дополнительные дозы вакцины увеличивают степень защиты от вируса. Сейчас подобные исследования проводятся в Великобритании, но, насколько я понимаю, ”Спутник” не числится среди исследуемых вакцин, — сообщила Ханна Нохинек.
Отсутствие научных данных по этому вопросу подтверждает и Антон Барчук. Он говорит, что, судя по всему, с медицинской точки зрения дополнительная вакцинация не требуется, но при этом она безопасна.
– Если исходить из того, что в Европе допустили возможность прививаться второй раз другим препаратом — в частности, из-за скандалов с Astra Zeneca, — то можно допустить, что можно комбинировать их и со ”Спутником”. Другое дело, дадут ли новые дозы вакцины дополнительную защиту — этого мы пока не знаем.
В то же время в России министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что привитым ”Спутником” следует ревакцинироваться спустя шесть месяцев. Учитывая то, что в России массовая вакцинация началась в январе, у первых вакцинированных этот срок наступит в ближайшие месяцы. В центре имени Гамалеи сказали, что для ревакцинации подходят препараты ”Спутник” и ”Спутник Лайт”. В Финляндии тоже допустили, что в скором времени часть привитых придется ревакцинировать.
В конечном счете, решение о том, вакцинироваться повторно в Европе или нет, принимает каждый самостоятельно. Алексея Шкварова хоть и привлекает возможность получить документ для свободного передвижения по Европе, всё же он решил не прививаться еще и в Финляндии. Говорит, что слишком пока много непонятного и по части туризма, и по части комбинирования вакцин.
К другому решению пришла Елена Савинова, автор Телеграм-канала ”О прививках без истерик”.
– Я привилась сначала ”Спутником” в России, когда прочла в марте новости о том, что Финляндия приостанавливает использование вакцины Vaxzevria (Astrazeneca/Oxford) у молодых людей. Именно эту вакцину должны были использовать для прививки людей моего возраста согласно февральско-мартовским планам. Я решила не ждать вакцинации в Финляндии и запланировала поездку в Петербург через неделю после этих новостей. Затем я приехала в Петербург ещё раз, за второй дозой ”Спутника”. А после в Финляндии стали использовать Comirnaty (Pfizer/Biontech) и Spikevax (Moderna). Я решила сделать прививку ещё и здесь исключительно для европейского сертификата о вакцинации. Если бы ”Спутник” признавался для европейского сертификата, то я бы не прививалась здесь ещё раз.
Елена говорит, что реакция организма после прививки Pfizer-Biontech отличалась от симптомов после ”Спутника”. Местная реакция была более выраженной — сильнее болела рука, а общая, то есть головокружение, легкая головная боль — менее выраженной, чем от ”Спутника”. При этом, по ее словам, нельзя точно сказать, связана ли сила реакции с наличием или отсутствием антител.
Для Антона Барчука пока вопрос о повторной вакцинации в Европе не стоит. В мае он привился в Санкт-Петербурге двумя дозами ”Спутника”, но когда он вернулся в середине июня в Финляндию, тест на коронавирус дал положительный результат. Болезнь прошла в очень легкой форме — во многом, как считает эпидемиолог, благодаря вакцине.