Не стоит надеяться на падение цен на топливо: цена на бензин выросла на мировом рынке на 5%

По словам менеджера по формированию цен на моторное топливо Circle K Eesti Индрека Сасси, на прошлой неделе цена на дизельное топливо на мировом рынке выросла на 2%, а цена на бензин — на целых 5%. ”Спрос на топливо в июне выше среднего за 5 лет. Поскольку в долгосрочной перспективе ожидается стабильно большой спрос, рынки настроены оптимистично, и поэтому не стоит вскоре ожидать удешевления топлива. А даже наоборот — прогнозируется, что цены будут бить в этом году новые рекорды”, — рассказал Сасси.

По сравнению с другими странами Балтии, цена на бензин в Эстонии самая высокая. ”Розничная цена на моторное топливо в Эстонии зависит от закупочной цены на нефть, государственных налогов и местной конкуренции. Поскольку в Эстонии акциз на моторный бензин самый высокий в странах Балтии, то, естественно, и местный бензин дороже”, — объяснил менеджер по формированию цен на моторное топливо Circle K Eesti.

В то же время цена на дизельное топливо в Эстонии самая низкая среди всех стран Балтии благодаря сниженному в 2020 году акцизу на дизельное топливо. ”Льготные цены на дизельное топливо в Эстонии мы сможем видеть ещё только год. При восстановлении акциза дизельное топливо будет как минимум на 12% дороже, чем в соседних странах, и от этого проиграет и потребитель, и вся экономика, поскольку цена на топливо влияет не только на автовладельцев, но и на все сферы экономики, связанные с транспортом. Например: торговля, перевозки и т. д.”, — рассказал Сасси.

Бензин 95 miles

Эстония 1,439 €/л (в т. ч. акциз на литр 0,563 x 20% НСО = 0,68 €/л)

Латвия 1,374 €/л (в т. ч. акциз на литр 0,509 x 21% НСО = 0,62 €/л)

Литва 1,336 €/л (в т. ч. акциз на литр 0,466 x 21% НСО = 0,56 €/л)

Дизельное топливо D miles

Эстония 1,219 €/л (в т. ч. акциз на литр 0,372 x 20% НСО = 0,45 €/л)

Латвия 1,264 €/л (в т. ч. акциз на литр 0,414 x 21% НСО = 0,50 €/л)

Литва 1,236 €/л (в т. ч. акциз на литр 0,372 x 21% НСО = 0,45 €/л)