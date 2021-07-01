Госсуд оправдал дорожного рабочего, выстрелившего в человека на мосту Мустакиви

Прокуратура предъявила Дорошкевичу обвинение в попытке убийства, в чем его признал и Харьюский уездный суд , назначив наказание в виде шести лет лишения свободы. Однако Таллиннский окружной суд решил, что имела место спровоцированная попытка убийства, и назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.

Как только потерпевший упал, Дорошкевич прекратил стрелять. После этого обвиняемый положил оружие на землю и пошел, расставив руки, к своему коллеге — показывая стоявшей неподалеку бригаде скорой помощи, что он не опасен и они могут оказать потерпевшему помощь.

Но спустя мгновение обвиняемый заметил, как потерпевший выскочил из-за проезжавшего мимо автобуса и со сжатыми кулаками ринулся в его сторону. Дорошкевич сделал несколько шагов назад, снова выхватил оружие и выстрелил в находившегося примерно в пяти метрах от него потерпевшего, попав пять раз в лицо или тело.

В какой-то момент обвиняемый увидел проезжающую мимо скорую помощь и крикнул водителю, чтобы он вызвал полицию. После этого Дорошкевич подошел к другому дорожному рабочему и попросил его тоже вызвать полицию, а сам в это время попытался продолжить работу.

Под воздействием удара Дорошкевич отступил назад, но потерпевший снова стал приближаться к нему. Обвиняемый достал свой пистолет, для ношения которого у него было действующее разрешение, и сделал предупредительный выстрел в воздух. Потерпевший отступил и отошел немного подальше, но продолжал ругаться на обвиняемого и кричать на него, провоцируя на то, чтобы обвиняемый выстрелил.

Поздним вечером 1 августа 2018 года обвиняемый выполнял дорожные работы на мосту Мустакиви в Таллинне , когда к нему подошел человек, который в дальнейшем пострадал — проживающий в расположенном поблизости доме мужчина в состоянии алкогольного опьянения, которому мешал шум дорожных работ. Он неожиданно ударил Дорошкевича кулаком по голове, из-за чего у последнего сломались наушники.

Суд отметил, что особых споров относительно хода событий не было. Ключевой вопрос заключался в том, действовал ли обвиняемый в рамках необходимой обороны, когда он совершил целую серию выстрелов в напавшего на него мужчину.

Уездный и окружной суды сочли, что потерпевший сам напал на обвиняемого и последний имел право обороняться, но он превысил пределы необходимой самообороны. Окружной суд опроверг некоторые аргументы уездного суда, но тем не менее отметил, что совершение целой серии выстрелов в тело было неоправданным: обвиняемый должен был целиться в ноги потерпевшего и после каждого выстрела проверять, причинил ли он какие-либо травмы и какие именно.

Государственный суд: обвиняемому пришлось реагировать быстро

Коллегия по уголовным делам Государственного суда не согласилась с уездным и окружным судами и оправдала сегодня Дорошкевича. Коллегия подчеркнула, что о превышении пределов необходимой самообороны можно говорить только в том случае, если защитное средство явно не соответствуют опасности нападения или если нападающему нанесен явно чрезмерный ущерб.

По мнению Государственного суда, в данном случае суды недостаточно учли ход событий. Это было продолжающееся нападение со стороны потерпевшего. Он не отказался от нападения даже после предупредительного выстрела, но оскорблял, угрожал и провоцировал обвиняемого и дожидался подходящего момента, чтобы снова напасть на него, что в итоге и сделал. Потерпевший продолжал нападать, хотя знал, что у Дорошкевича есть огнестрельное оружие.

Коллегия решила, что потерпевший внезапно побежал навстречу Дорошкевичу, сжав руки в кулаки, и их расстояние в момент стрельбы было очень маленьким — всего около пяти метров. Обвиняемому пришлось реагировать на нападение буквально за пару секунд. Поэтому у него не было ни времени, ни возможности думать о том, как именно защитить себя с помощью оружия.

Государственный суд счел, что у обвиняемого не было возможности после каждого выстрела оценивать, был ли ранен потерпевший и перестал ли он нападать. Учитывая небольшое расстояние, существовала реальная опасность того, что потерпевший доберется до Дорошкевича и попытается, например, завладеть его оружием, подвергнув таким образом опасности жизнь самого обвиняемого.

Также, по мнению коллегии, от обвиняемого нельзя было ожидать, что он будет целиться в ноги. Потерпевший не стоял на месте, а двигался, и обвиняемому пришлось реагировать очень быстро. Инструктор по стрельбе, допрошенный в качестве эксперта в рамках уголовного дела, рассказал, что даже профессионально подготовленным полицейским сложно попасть в движущуюся цель. Важно и то, что обвиняемый продолжал стрелять только до тех пор, пока бежавший к нему потерпевший не остановился и не упал.