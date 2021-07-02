02.07.2021, 19:05
ТАБЛИЦА | Из-за хорошей погоды сезон клубники быстро закончится(1)
Argo Ingver
В том, что середина и конец июня выдались исключительно теплыми и сухими, есть и свои минусы. Например, как говорят выращивающие клубнику предприниматели, из-за этого сезон закончится очень быстро, пишет Maaleht.
В связи с жарой пик сезона клубники пришелся на праздники и конец июня. Ягода продавалась даже по три евро за килограмм, а в Нарве и вовсе по 2,5. Смотрите таблицу, в которой представлены цены на ряд ходовых товаров на рынках страны!
Отмечается, что эстонская садовая клубника на неделю подешевела на 50%, а в годовом сравнении на 14% и стоит в среднем по 4 евро за килограмм.