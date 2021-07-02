ТАБЛИЦА | Из-за хорошей погоды сезон клубники быстро закончится

В связи с жарой пик сезона клубники пришелся на праздники и конец июня. Ягода продавалась даже по три евро за килограмм, а в Нарве и вовсе по 2,5. Смотрите таблицу, в которой представлены цены на ряд ходовых товаров на рынках страны!