За неделю в Эстонию из РФ приехало более 30 человек с коронавирусом

По данным Департамента здоровья, 32 пассажира с коронавирусом прибыли из России, из них четверо участвовали в мероприятиях, связанных с проходящим в Санкт-Петербурге чемпионатом Европы по футболу, пишет RusERR.

Из Швеции и Финляндии прибыли по 4, из Грузии и Латвии — по два пассажира, у которых выявили заражение Covid-19.

По одному заболевшему приехало из Испании, Нидерландов, Казахстана, Индии и Украины.

По оценке чиновников департамента, с поездками в Россию могут быть связаны и выявленные в Эстонии несколько случаев штамма коронавируса "дельта".