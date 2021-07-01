Новости Эстонии
01.07.2021, 08:41

Генеральный прокурор Украины находится с визитом в Эстонии

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Фото: Эстонский центр Восточного партнерства
Фото: Эстонский центр Восточного партнерства
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова находится с визитом в Эстонии, чтобы ознакомиться с использованием цифровых решений в правовой системе Эстонии.

Цель визита — поделиться лучшими знаниями Эстонии и Европы в области создания и управления системой цифрового делопроизводства, а также обсудить, как дигитализация и использование цифровых данных способствуют достижению целей политики в области охраны правопорядка и делают общество более открытым.

Ирина Венедиктова прибыла в Эстонию 30 июня, у неё запланированы встречи с генеральным прокурором Эстонии Андресом Пармасом, министром предпринимательства и информационных технологий Андресом Суттем, министром юстиции Марис Лаури и спикером Рийгикогу Юри Ратасом. Между прокуратурой Эстонии и прокуратурой Украины будет заключён меморандум о взаимном сотрудничестве, целью которого является улучшение сотрудничества между двумя странами в сфере уголовного производства.

Кроме того, с 28 июня по 2 июля в Эстонии находится с визитом высокопоставленная делегация представителей прокуратуры Украины, Министерства внутренних дел, Министерства цифровой трансформации и Национальной полиции Украины. У делегации запланировано посещение Центра регистров и информационных систем, Департамента государственной инфосистемы, Эстонской адвокатуры и Эстонского института судебной экспертизы с целью получить полный обзор системы передачи данных и документов в рамках всей процессуальной цепочки.

”Наша цель — показать, как в Эстонии выстроены процессы электронного делопроизводства в рамках судебной системы и правоохранительных органов, а также поделиться практическими советами, каким образом подобную систему можно было бы запустить. Также мы будем говорить об инновативных решениях, модернизации правовой системы, а также о всех возможных формах соответствующего сотрудничества,” — заявила ведущий эксперт Эстонского Центра Восточного Партнёрства Лавли Перлинг. ”На сегодняшний день цифровое делопроизводство является крайне важным инструментом работы полиции и прокуроров во всём мире. Поскольку это делает более эффективным координацию досудебных расследований и соответствующий надзор. Создание и приминение этой системы повышает прозрачность процесса принятия решений, помогает бороться с коррупцией, а также экономит время и ресурсы всех сторон, связанных с уголовным расследованием,” — добавила Перлинг.

Визит организован Эстонским центром Восточного партнёрства, Управлением Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов в рамках программы PRAVO Police, которую финансирует Европейский Союз.

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