Генеральный прокурор Украины находится с визитом в Эстонии

Цель визита — поделиться лучшими знаниями Эстонии и Европы в области создания и управления системой цифрового делопроизводства, а также обсудить, как дигитализация и использование цифровых данных способствуют достижению целей политики в области охраны правопорядка и делают общество более открытым.

Ирина Венедиктова прибыла в Эстонию 30 июня, у неё запланированы встречи с генеральным прокурором Эстонии Андресом Пармасом, министром предпринимательства и информационных технологий Андресом Суттем, министром юстиции Марис Лаури и спикером Рийгикогу Юри Ратасом. Между прокуратурой Эстонии и прокуратурой Украины будет заключён меморандум о взаимном сотрудничестве, целью которого является улучшение сотрудничества между двумя странами в сфере уголовного производства.

Кроме того, с 28 июня по 2 июля в Эстонии находится с визитом высокопоставленная делегация представителей прокуратуры Украины, Министерства внутренних дел, Министерства цифровой трансформации и Национальной полиции Украины. У делегации запланировано посещение Центра регистров и информационных систем, Департамента государственной инфосистемы, Эстонской адвокатуры и Эстонского института судебной экспертизы с целью получить полный обзор системы передачи данных и документов в рамках всей процессуальной цепочки.