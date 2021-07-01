Проекты предприятий оборонной промышленности Эстонии получили из Европы 6 млн евро(9)
Министр обороны Калле Лаанет отметил, что, прежде всего, участие в проектах Европейского Союза по сотрудничеству в области исследований и разработок дает отечественной оборонной промышленности возможность разрабатывать при поддержке средств из бюджета Европейского Союза важные для Эстонии военные технологии и развивать нашу экономику.
”Улучшаются возможности эстонских исследовательских институтов и предприятий участвовать в важных проектах по оборонным исследованиям и разработкам, а также доступ наших предприятий оборонной промышленности к международным цепочкам поставок”, ¬- сказал Лаанет.
Он добавил, что в этом году для Эстонии особенно важен региональный масштаб. ”Многие проекты проводятся в жизнь вместе с соседями в странах Балтии и Северных странах, что позволяет развивать совместные закупки и совместные возможности в сотрудничестве с другими государствами Балтии и Северных стран с учетом потребностей. региона Балтийского моря”, — сказал Лаанет.
Проект радаров береговой защиты PADIC представляет собой результат эстонско-шведско-финского сотрудничества. Разработка подходящей для климатических условий региона брони, происходит в сотрудничестве с Финляндией в рамках проекта FAMOUS. Развитие возможностей отражения кибератак CYBER4DE, будет частично создано совместно со странами, граничащими с Россией.
Лаанет подчеркнул, что благодаря развитию оборонной промышленности одновременно усилятся и оборонные возможности как Эстонии, так и Европы в целом — раздробленность будет уменьшаться по мере того, как на рынке ЕС будет расширяться выбор поставщиков и доступность конкурентоспособных изделий, и уменьшаться зависимость от технологий и оборудования третьих стран.
Благодаря участию в проектах Cybernetica, Talgen Cybesecurity, Criffin R&D, CAFA Tech, Rantelon, Defsecintel Solutions и Marduk Technologies разрабатывается мобильный инструмент для быстрого реагирования на кибератаки и симулятор обращения c получившим травмы для медицинских бригад, ведется разработка возможностей для автоматизации подрыва морских мин, радиолокационная технология на основе пассивных датчиков и интегрированное решение для отражения дронов, а также технология системы управления боем на основе искусственного интеллекта. Также изучаются технологические возможности разработки нового поколения наземных транспортных средств, оперирующих в условиях сложного ландшафта и климата.
Обзор проектов-победителей
Future Highly Mobile Augmented Armoured System (FAMOUS) — это проект, инициированный и возглавляемый Финляндией, целью которого является проведение исследования осуществимости разработки нового поколения бронированных наземных транспортных средств, пригодных для использования в экстремальных климатических и ландшафтных условиях. Консорциум проекта FAMOUS возглавляет компания Patria. Со стороны Эстонии промышленным партнером является Cybernetica.
Deployable Cyber Defence Toolbox for Cyber Rapid Repsonse Teams (CYBER4DE) — это инициированный Литвой проект с целью разработки мобильного и модулярного набора кибер-инструментов для быстрого реагирования занимающихся кибератаками команд, которые позволили бы решать киберинциденты в неизвестных системах и различных средах. С эстонской стороны промышленным партнером является Talgen Cybersecurity. Кроме того, для составления и осуществления учебных материалов привлечен центр кибертренинга CR14.
Virtual Reality Trauma Simulator (ViReTS) — это инициированный Латвией проект, целью которого является создание действующего в реальном времени виртуального симулятора для тренировки обслуживания пациентов с травмами. Из Эстонии в качестве партнера участвует Criffin R&D (VR Lab). В проекте участвует и Германия.
Mine Risk Clearance for Europe (MIRICLE) — это проект под руководством Бельгии по разработке робота для подрыва морских мин. Консорциум проекта возглавляет бельгийско-французская компания Naval Group. Из эстонских предприятий членом консорциума является CAFA Tech. Проект решает проблему, как уменьшить использование водолазов-минеров (людей) при установке зарядов на морские мины.
Passive Acquisition by Digital Convergence (PADIC) — это проект под руководством Швеции по разработке радаров береговой защиты на основе пассивных датчиков. Проектом PADIC руководит шведское предприятие SAAB с привлечением Patria из Финляндии и CAFA Tech ja Rantelon из Эстонии. Создаваемое решение пассивных радаров представляет для Эстонии интерес при планировании наших технологий защиты побережья.
European Approach of AI transversality applied of Defence Programs (AI4DEF) — это проект под руководством Дании, целью которого является создание системы управления, основанной на решениях технического интеллекта AI, которая обеспечивает более эффективную поддержку принятия решений. К участию в проекте из Эстонии привлечена кампания Defsecintel Solutions. Самая ценная часть проекта для Эстонии — это идея создаваемого центра обработки данных AI. До сих пор проблема заключалась в том, что для тренировки искусственного интеллекта требуются большие объемы данных, которые малым странам и малым предприятиям трудно получить. Следовательно, необходимо создать объединенную емкость для хранения и обмена этими данными.
Целью проекта Joint European System for Countering Unmanned Air Systems (JEY-CUAS) является системы обороны против дронов, которая интегрирует элементы обнаружения (датчики) дронов, управления и обезвреживания. Результатом является модулярная, портативная и гибкая архитектура. Со стороны Эстонии привлечена кампания Marduk Technologies.