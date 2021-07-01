Новости Эстонии
01.07.2021, 11:50

Проекты предприятий оборонной промышленности Эстонии получили из Европы 6 млн евро

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Калле Лаанет
Калле Лаанет
Foto: Rauno Volmar
Семь проектов с участием предприятий оборонной промышленности Эстонии получили от Европейской программы развития оборонной промышленности шесть миллионов евро на разработку новых технологических решений. Эстонское государство финансирует проекты почти на полмиллиона евро.

Министр обороны Калле Лаанет отметил, что, прежде всего, участие в проектах Европейского Союза по сотрудничеству в области исследований и разработок дает отечественной оборонной промышленности возможность разрабатывать при поддержке средств из бюджета Европейского Союза важные для Эстонии военные технологии и развивать нашу экономику.

”Улучшаются возможности эстонских исследовательских институтов и предприятий участвовать в важных проектах по оборонным исследованиям и разработкам, а также доступ наших предприятий оборонной промышленности к международным цепочкам поставок”, ¬- сказал Лаанет.

Он добавил, что в этом году для Эстонии особенно важен региональный масштаб. ”Многие проекты проводятся в жизнь вместе с соседями в странах Балтии и Северных странах, что позволяет развивать совместные закупки и совместные возможности в сотрудничестве с другими государствами Балтии и Северных стран с учетом потребностей. региона Балтийского моря”, — сказал Лаанет.

Проект радаров береговой защиты PADIC представляет собой результат эстонско-шведско-финского сотрудничества. Разработка подходящей для климатических условий региона брони, происходит в сотрудничестве с Финляндией в рамках проекта FAMOUS. Развитие возможностей отражения кибератак CYBER4DE, будет частично создано совместно со странами, граничащими с Россией.

Лаанет подчеркнул, что благодаря развитию оборонной промышленности одновременно усилятся и оборонные возможности как Эстонии, так и Европы в целом — раздробленность будет уменьшаться по мере того, как на рынке ЕС будет расширяться выбор поставщиков и доступность конкурентоспособных изделий, и уменьшаться зависимость от технологий и оборудования третьих стран.

Благодаря участию в проектах Cybernetica, Talgen Cybesecurity, Criffin R&D, CAFA Tech, Rantelon, Defsecintel Solutions и Marduk Technologies разрабатывается мобильный инструмент для быстрого реагирования на кибератаки и симулятор обращения c получившим травмы для медицинских бригад, ведется разработка возможностей для автоматизации подрыва морских мин, радиолокационная технология на основе пассивных датчиков и интегрированное решение для отражения дронов, а также технология системы управления боем на основе искусственного интеллекта. Также изучаются технологические возможности разработки нового поколения наземных транспортных средств, оперирующих в условиях сложного ландшафта и климата.

Обзор проектов-победителей

Future Highly Mobile Augmented Armoured System (FAMOUS) — это проект, инициированный и возглавляемый Финляндией, целью которого является проведение исследования осуществимости разработки нового поколения бронированных наземных транспортных средств, пригодных для использования в экстремальных климатических и ландшафтных условиях. Консорциум проекта FAMOUS возглавляет компания Patria. Со стороны Эстонии промышленным партнером является Cybernetica.

Deployable Cyber Defence Toolbox for Cyber Rapid Repsonse Teams (CYBER4DE) — это инициированный Литвой проект с целью разработки мобильного и модулярного набора кибер-инструментов для быстрого реагирования занимающихся кибератаками команд, которые позволили бы решать киберинциденты в неизвестных системах и различных средах. С эстонской стороны промышленным партнером является Talgen Cybersecurity. Кроме того, для составления и осуществления учебных материалов привлечен центр кибертренинга CR14.

Virtual Reality Trauma Simulator (ViReTS) — это инициированный Латвией проект, целью которого является создание действующего в реальном времени виртуального симулятора для тренировки обслуживания пациентов с травмами. Из Эстонии в качестве партнера участвует Criffin R&D (VR Lab). В проекте участвует и Германия.

Mine Risk Clearance for Europe (MIRICLE) — это проект под руководством Бельгии по разработке робота для подрыва морских мин. Консорциум проекта возглавляет бельгийско-французская компания Naval Group. Из эстонских предприятий членом консорциума является CAFA Tech. Проект решает проблему, как уменьшить использование водолазов-минеров (людей) при установке зарядов на морские мины.

Passive Acquisition by Digital Convergence (PADIC) — это проект под руководством Швеции по разработке радаров береговой защиты на основе пассивных датчиков. Проектом PADIC руководит шведское предприятие SAAB с привлечением Patria из Финляндии и CAFA Tech ja Rantelon из Эстонии. Создаваемое решение пассивных радаров представляет для Эстонии интерес при планировании наших технологий защиты побережья.

European Approach of AI transversality applied of Defence Programs (AI4DEF) — это проект под руководством Дании, целью которого является создание системы управления, основанной на решениях технического интеллекта AI, которая обеспечивает более эффективную поддержку принятия решений. К участию в проекте из Эстонии привлечена кампания Defsecintel Solutions. Самая ценная часть проекта для Эстонии — это идея создаваемого центра обработки данных AI. До сих пор проблема заключалась в том, что для тренировки искусственного интеллекта требуются большие объемы данных, которые малым странам и малым предприятиям трудно получить. Следовательно, необходимо создать объединенную емкость для хранения и обмена этими данными.

Целью проекта Joint European System for Countering Unmanned Air Systems (JEY-CUAS) является системы обороны против дронов, которая интегрирует элементы обнаружения (датчики) дронов, управления и обезвреживания. Результатом является модулярная, портативная и гибкая архитектура. Со стороны Эстонии привлечена кампания Marduk Technologies.

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