Проекты предприятий оборонной промышленности Эстонии получили из Европы 6 млн евро

Министр обороны Калле Лаанет отметил, что, прежде всего, участие в проектах Европейского Союза по сотрудничеству в области исследований и разработок дает отечественной оборонной промышленности возможность разрабатывать при поддержке средств из бюджета Европейского Союза важные для Эстонии военные технологии и развивать нашу экономику.

”Улучшаются возможности эстонских исследовательских институтов и предприятий участвовать в важных проектах по оборонным исследованиям и разработкам, а также доступ наших предприятий оборонной промышленности к международным цепочкам поставок”, ¬- сказал Лаанет.

Он добавил, что в этом году для Эстонии особенно важен региональный масштаб. ”Многие проекты проводятся в жизнь вместе с соседями в странах Балтии и Северных странах, что позволяет развивать совместные закупки и совместные возможности в сотрудничестве с другими государствами Балтии и Северных стран с учетом потребностей. региона Балтийского моря”, — сказал Лаанет.

Проект радаров береговой защиты PADIC представляет собой результат эстонско-шведско-финского сотрудничества. Разработка подходящей для климатических условий региона брони, происходит в сотрудничестве с Финляндией в рамках проекта FAMOUS. Развитие возможностей отражения кибератак CYBER4DE, будет частично создано совместно со странами, граничащими с Россией.

Лаанет подчеркнул, что благодаря развитию оборонной промышленности одновременно усилятся и оборонные возможности как Эстонии, так и Европы в целом — раздробленность будет уменьшаться по мере того, как на рынке ЕС будет расширяться выбор поставщиков и доступность конкурентоспособных изделий, и уменьшаться зависимость от технологий и оборудования третьих стран.