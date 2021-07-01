С сегодняшнего дня все заказы из-за пределов ЕС облагаются налогом

Как вычисляется стоимость посылки и от чего зависит размер подлежащего уплате налога?

Налогом с оборота облагаются все отправления, заказываемые из стран вне ЕС. Это касается и посылок дешевле 22 евро, которые не облагались налогом с оборота до 1 июля 2021 года. По-прежнему отправления, стоимость которых составляет не менее 150 евро, облагаются не только налогом с оборота, но и таможенным сбором, правила вычисления которого не изменились.

Стоимость отправления определяется отправителем. Если указанная отправителем стоимость товара отличается от действительной суммы покупки, то заказчик посылки может исправить стоимость товара на сайте самообслуживания Omniva или Налогово-таможенного департамента, предъявив документ, доказывающий заявляемую сумму покупки.

Заказчик должен учитывать и то, что при расчете налога с оборота в стоимость посылки включаются и расходы на ее отправку. Например, если товар стоит 140 евро, а расходы на отправку товара составили 15 евро, то стоимость посылки будет 155 евро, соответственно, взимается налог с оборота (20%) в размере 31 евро.

Изменения в налогообложении осуществляются по инициативе Европейского союза. Целью поправки является сокращение мошенничества с налогом с оборота и обеспечение равных условий для предприятий из ЕС по сравнению с предприятиями за пределами ЕС.