"Мирный проход" и "третья мировая". Лондон отверг обвинения Путина в провокации у берегов Крыма

"Совершенно очевидно, это провокация”, - ответил российский президент на вопрос о произошедшем в прошлую среду в районе мыса Фиолент инциденте с участием эсминца “Дефендер” королевского ВМФ Британии с одной стороны и ВМФ России и погранвойск ФСБ РФ с другой.

Путин назвал случившееся совместной провокацией США и Британии, в которой также участвовал “американский разведывательный стратегический самолёт”, вылетевший с одной из баз НАТО - по предположению российского лидера, с острова Крит.

"Было очевидно, что эсминец зашёл и, преследуя, во-первых, военные цели, пытаясь с помощью самолёта-разведчика вскрыть действия наших вооруженных сил по пресечению подобных провокаций, смотрел, что, где у нас включается, как работает, где, чего находится. Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужным. Может, я проговорился, меня военные извинят”, - сказал Путин.

При этом он отверг возможность начала новой мировой войны из-за этого инцидента. "Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир встал бы на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны”, - заявил президент России.

В Лондоне отвергли обвинения в провокации.

В ответ на вопрос о словах Путина официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сказал: "Я с самого начала говорил, что этот корабль королевских ВМФ совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом”.

23 июня "Дефендер" вышел из Одессы и направился в сторону Грузии, проложив курс вдоль берега Крыма. Тогда с российской стороны в небо были подняты бомбардировщики Су-24, а навстречу вышли катера береговой охраны. В МО РФ говорят, что после предупреждения по курсу корабля были сделаны предупредительные выстрелы, а также произведено бомбометание. В Британии это отрицают.

Что видел корреспондент Би-би-си