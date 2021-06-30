Эстония введет систему QR-кодов в больницах. А что насчет кафе и мероприятий?

Руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов говорит, что в Эстонии серьезно такой план относительно кафе пока не обсуждался. Он назвал эту меру исключением из правил и выразил надежду, что она не станет правилом.

“Мы всё-таки исходим из того, что у нас страна должна быть максимально открытой и возможности у людей должны быть максимально равные — настолько, насколько позволяет ситуация. Конечно, есть определённые ограничения, например, в больницах. Да, мы планируем такую практику, когда человек при посещении пациентов должен будет предъявлять QR-код”, — говорит Попов. Это будет сделано для того, чтобы защитить пациентов больницы от потенциального заражения.

Система QR-кодов в Ляэне-Таллиннсккой центральной больнице будет введена на следующей неделе.

“Мы собираемся открыть возможность посещения пациентов с разрешения лечащего доктора в том случае, если человек, который приходит посещать своего близкого человека, имеет QR-код и не представляет опасности для окружающих. Это определённое исключение из правил. И очень бы не хотелось, чтобы эти исключения из правил стали правилами”.