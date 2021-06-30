ВИДЕО | Аркадий Попов: мы решили изменить тактику вакцинации

По словам Попова, главная проблема, связанная с уменьшением темпа вакцинации — это лето и время отпусков. Также на темпах вакцинации сказываются количество уже имеющихся вакцин и их поставки в Эстонию.

В конце весны, когда Эстония приступала к процессу массовой вакцинации, основная проблема заключалась в том, что возможности вакцинационных центров превышали возможности поставок вакцин.

“То есть, у нас было меньше вакцин, чем мы могли бы использовать ежедневно. И желание людей получить вакцину было очень высокое. Если мы говорим о ситуации, которая сложилась сегодня, то, как мы и прогнозировали, люди уже частично уехали в отпуска.Те кто хотели — наиболее активные — частично уже получили вакцину”, — поясняет Попов причину, по которой люди все реже приходят в вакцинационные пункты.

“Поэтому мы решили поменять тактику вакцинации и пойти людям навстречу. Идти туда, где люди находятся спонтанно, куда они приходят каждый день: торговые центры, какие-то мероприятия. Там есть возможность предлагать вакцину в том числе”, — убеждён доктор, который заверяет, что эпидемиологи постоянно следят за ситуацией с вакцинацией.

Он признает, что регистрация жителей страны на прививку (бронирование времени) замедляется. Исходя из этого в июле в Таллинне продолжит работу только один большой центр вакцинации — на Сыле.

Однако в дальнейшем вакцинацию в своих помещениях продолжат медицинские центры Qualitas, Confido и Medicum.

На вопрос, стоит ли отстранять от работы ответственных за вакцинацию — министра социальных дел Танеля Кийка, руководителя рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Марека Сеэра или главу Департамента здоровья Юллара Ланно, Попов отвечает: “Я считаю, что главная проблема не в том, как проходит руководство этим вакционационным процессом, а в первую очередь — насколько люди, каждый человек живущий в Эстонии понимает, что нас может ждать весной в следующем году и что нас может ждать осенью в этом году”.

По словам Попова, насколько эффективно будет проходить вакцинация в Эстонии, зависит от каждого жителя.