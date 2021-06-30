Хярма: видимо, придется списать все находившиеся в холодильном складе вакцины и лекарства. Убытки превысят 3 млн

"Мы можем выдавать со своего склада только те вакцины и лекарства, в качестве который полностью уверены", — сказала заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

По самому пессимистическому прогнозу, убытки могут превысить три миллиона евро.

По словам Хярма, наряду с расследованием причин случившегося, ведомство работает над скорейшим восполнением запасов наиболее востребованных вакцин — против туберкулера, дифтерии, столбняка, ротавирусной инфекции.

Причины скачка температуры в холодильном складе и отказа систем сигнализации выясняются.

До окончания расследования подробных комментариев Департамент здоровья не дает.

Департамент подчеркивает, что данный случай не окажет влияние на ход вакцинации от COVID-19, так как в результате происшествия на складе были испорчены только 68 000 доз вакцины AstraZeneca, предназначенные для передачи в качестве пожертвования другим странам.