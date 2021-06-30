30.06.2021, 19:23
В конкурсе ESA по отбору кандидатов в астронавты участвовало 57 эстонцев(4)
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По предварительным данным, в конкурсе Европейского космического агентства (ESA) по отбору кандидатов в астронавты участвовало свыше 22 000 человек. Свои заявки отправили и 57 кандидатов из Эстонии, из которых 22 – женщины, сообщает rus.err.ee.
"Эстония выделяется тем, что у нас большое количество кандидатов женского пола: если в среднем доля женщин среди кандидатов составила 25%, то из Эстонии подали заявки около 40% женщин", — отметил глава Космического бюро Эстонии Фонда развития предпринимательства Мадис Выырас.
Отбор кандидатов состоит из шести этапов, он продлится до конца 2022 года.
В ходе набора, в котором впервые за свою историю может принимать участие и Эстония, агентство планирует нанять шесть астронавтов. Они в будущем отправятся не только на международную космическую станцию, но и, возможно, на Луну.