Ее жизнь может быть в опасности! Полиция просит помощи в поисках 12-летней девочки

Рост пропавшей 160 см, среднего телосложения. У нее темно-русые волосы до плеч, по бокам с одной стороны черная, с другой стороны розовые пряди. На ней футболка, шорты с черными и красными полосками, черная обувь, с собой красный рюкзак.

Девочка может находиться и в Табасалу, но в последнее время она бывала в центре Таллинна и Пыхья-Таллинне, Вяэна-Йыэсуу и Мурасте.

Полиция просит всех, кто увидит девочку, подойти к ней, предложить помощь и сразу позвонить на номер 112. Полиция также просит всех, кто видел ее или знает, где она может находиться, позвонить на номер 112.