МНЕНИЕ │ Хорошая новость для англичан: украинская сборная играла отстойно

Для игроков и болельщиков сборной Англии это было отрадным зрелищем: надежды на то, что герои ”Уэмбли” (выигравшие у Германии со счётом 2:0 — на стадионе матч смотрели 41 973 человек, по ТВ — 20,6 миллионов) не встретятся ни с одной из команд, сменились надеждами на то, что эта бесконечная игра оставит на ногах лишь нескольких игроков и что для римского столкновения у соперников пороха в пороховницах просто не останется. И если раньше и были вопросы, придётся ли Англии противостоять бойкому Эмилю Форсбергу или откровенно непредсказуемому Андрею Ярмоленко, то все они испарились, когда стало ясно, что обе команды находятся в полной заднице.

Изначально игра была интересной, и при счёте 1:1 раза три даже было отчего вздрогнуть, но то ли нежелание рисковать, то ли нежелание тратить энергию, даже когда до конца матча оставалось 20 минут, привело к тому, что команды пришли к странному неписаному соглашению дождаться дополнительного времени. Потом начались замены, ритм сбился, амбиции поутихли, но окончательно испортила игру вручённая Мартину Самуэльсону красная карточка. То и дело игра прерывалась из-за того, что кто-то из игроков то падал, то просто решал посидеть на травке.

К этому моменту победа на последней минуте для среднестатистических зрителей, мечтавших о серии пенальти, оказалась сродни удару под дых. Однако подача Александра Зинченко и удар головой от Артёма Довбыка были восхитительны, но всё-таки уже было ясно, что в Риме Англии бояться нечего, ну, кроме самой себя. Сборная Украины — совсем не торт.