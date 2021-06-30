Вице-канцлер Минсоцдел: третья волна неизбежна. Встанет вопрос о вакцинации третьей дозой

Вице-канцлер считает, что замедление темпов вакцинации во время праздников и летнего отдыха было прогнозируемым, но не стоит отказываться от поставленной цели к осени вакцинировать хотя бы 80% населения старше 60 лет.

"По моим оценкам, в августе эффективность вакцинации будет восстановлена, придут даже те, кто колебался", — сказала Йессе.

Текущий план вакцинации продлится до следующей весны — именно тогда возникнет вопрос, кого нужно будет вакцинировать третьей дозой.

"В мире этого пока никто не знает, и мы рассматриваем разные варианты развития событий: может быть, через год нам придется позвать на повторную вакцинацию абсолютно всех, а может быть, третий укол понадобится только людям со слабой иммунной системой, пожилым и людям с хроническими заболеваниями", — предположила Йессе, которая уверена, что третья волна COVID-19 придет вместе с сезоном вирусов осенью.

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