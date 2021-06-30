В больнице скончался "Паэский бомбист" Мярт Рингмаа

Приятель Рингмаа сообщил изданию Eesti Ekspress, что в понедельник вечером тот потерял равновесие и упал. Скорая прибыла через десять минут. В ходе проведенного в Ида-Таллиннской центральной больнице переливания крови у пациента лопнул кровеносный сосуд мозга и мужчина впал в кому.