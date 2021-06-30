30.06.2021, 16:52
В больнице скончался "Паэский бомбист" Мярт Рингмаа(20)
Rauno Volmar
Сегодня утром в возрасте 83 лет скончался Мярт Рингмаа, известный в народе под прозвищем "Паэский бомбист".
Приятель Рингмаа сообщил изданию Eesti Ekspress, что в понедельник вечером тот потерял равновесие и упал. Скорая прибыла через десять минут. В ходе проведенного в Ида-Таллиннской центральной больнице переливания крови у пациента лопнул кровеносный сосуд мозга и мужчина впал в кому.
Сегодня утром Рингмаа скончался, не выходя из комы.
Полиция подозревала мужчину в организации ряд взрывов на столичной улице Паэ.
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