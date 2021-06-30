ЧП и криминал
30.06.2021, 16:52

В больнице скончался "Паэский бомбист" Мярт Рингмаа

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Rauno Volmar
Сегодня утром в возрасте 83 лет скончался Мярт Рингмаа, известный в народе под прозвищем "Паэский бомбист".

Приятель Рингмаа сообщил изданию Eesti Ekspress, что в понедельник вечером тот потерял равновесие и упал. Скорая прибыла через десять минут. В ходе проведенного в Ида-Таллиннской центральной больнице переливания крови у пациента лопнул кровеносный сосуд мозга и мужчина впал в кому.

Сегодня утром Рингмаа скончался, не выходя из комы.

Полиция подозревала мужчину в организации ряд взрывов на столичной улице Паэ.

Более подробно о Рингмаа читайте ЗДЕСЬ.

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