Футзал США: во главе угла – подготовка молодёжи!

US Youth Soccer объявила о своем партнерстве с United Futsal, целью которого будет организация и запуск первого в истории молодежного национального чемпионата США по футзалу, который состоится 25-27 февраля 2022 года в Оклахома-Сити, штат Оклахома. Признавая преимущества и долгосрочную ценность футзала для своих членов и футбола, в целом, USYS считает, что создание структурированного турнира позволит ассоциациям USYS предоставить своим клубам и игрокам незабываемый соревновательный опыт.

US Youth Soccer – крупнейшая молодежная спортивная организация в США, призванная оказывать поддержку всем юным спортсменам страны, помогая каждому из своих участников достигать целей как на игровом поле, так и за его пределами. Ежегодно US Youth Soccer регистрирует около 3 миллионов новых игроков. Благодаря своим программам и ресурсам, US Youth Soccer пропагандирует спорт и здоровый образ жизни по всей стране. Организация насчитывает 55 ассоциаций в разных штатах, 10 000 клубов и лиг, и почти 1 миллион администраторов, тренеров и волонтеров.