Футзал США: во главе угла – подготовка молодёжи!

US Youth Soccer объявила о своем партнерстве с United Futsal, целью которого будет организация и запуск первого в истории молодежного национального чемпионата США по футзалу, который состоится 25-27 февраля 2022 года в Оклахома-Сити, штат Оклахома. Признавая преимущества и долгосрочную ценность футзала для своих членов и футбола, в целом, USYS считает, что создание структурированного турнира позволит ассоциациям USYS предоставить своим клубам и игрокам незабываемый соревновательный опыт.

US Youth Soccer – крупнейшая молодежная спортивная организация в США, призванная оказывать поддержку всем юным спортсменам страны, помогая каждому из своих участников достигать целей как на игровом поле, так и за его пределами. Ежегодно US Youth Soccer регистрирует около 3 миллионов новых игроков. Благодаря своим программам и ресурсам, US Youth Soccer пропагандирует спорт и здоровый образ жизни по всей стране. Организация насчитывает 55 ассоциаций в разных штатах, 10 000 клубов и лиг, и почти 1 миллион администраторов, тренеров и волонтеров.

На протяжении почти десятилетия United Futsal помогала организациям создавать, организовывать и проводить футзальные лиги высшего уровня, турниры, лагеря и прочие мероприятия по всему миру. Их цель – объединить футзальный мир, используя свои знания, опыт и ресурсы. United Futsal представляет собой группу футзальных профессионалов широко известных в спортивном сообществе, им доверяют сильнейшие лиги, клубы и федерации мира.

Данное партнерство позволит USYS провести уникальное национальное мероприятие, мотивирующее его членов и дальше стремиться к успеху. «Миссия USYS заключается в предоставлении поддержки и ресурсов мирового уровня, мы помогаем каждому участнику достигать своих целей на игровом поле и за его пределами. United Futsal дадут нам возможность сделать футзал краеугольным камнем нашей программы», - сказал Скип Гилберт, генеральный директор US Youth Soccer. «Футзал развивает те навыки, которые многие футболисты декламируют, как ключ к успеху на футбольном поле. В USYS разделяют эту ценность и рассматривают новый турнир, как, способ поощрить клубы и игроков, которые стремятся продолжить свой путь к достижениям», - заявил Гилберт.