Сводка за сутки: романтическое знакомство обошлось таллиннским женщинам в десятки тысяч евро

Мошенничества под предлогом романтических знакомств являются старой схемой мошенничества, если несколько нет назад предложения познакомиться поступали, как правило, по э-почте или в социальных сетях, то сейчас преступники пользуются и популярными приложениями знакомств.

Жительница Мустамяэ познакомилась в приложении для знакомств с мужчиной, представившимся иностранцем, и перевела по его просьбе на разные счета более 17 000 евро. Еще одна жительница Мустамяэ таким же образом познакомилась с представившимся иностранцем мужчиной и перевела на чужой счет 7600 евро.

Житель Ласнамяэ познакомился в интернете с неизвестной женщиной и договорился с ней пойти в кино. Для этого он сделал бронирование на незнакомом ему сайте, после чего со счета пропало более 200 евро.

В трех случаях мошенники выманили деньги под предлогом звонка из банка. Житель Ласнамяэ таким образом лишился 7000 евро. Житель Пыхья-Таллинна ввел под предлогом аннулирования сомнительных сделок и установления защиты на счета ПИН-коды Smart-ID и лишился 6000 евро. Жителю волости Раэ позвонили якобы из SEB -банка и сняли со счета 627 евро.

32-летний мужчина в Нарве выставил на портале на продажу детские качели, после чего с ним через WhatsApp связался покупатель и выслал продавцу ссылку, по которой под предлогом получения денег за качели надо было ввести свой номер банковской карточки, CVV-код, то есть код с тыльной стороны карты, и пароли Smart-ID. Мужчина ввел запрашиваемую информацию и с его счета сняли 658 евро.

Два уголовных делопроизводства о мошенничестве были начаты вчера в Нарвском отделении полиции . 58-летнему жителю Силламяэ позвонили якобы из банка и сообщили, что на имя пострадавшего подано заявление о кредите, которое надо аннулировать. Под этими предлогом мужчину попросили ввести ПИН-коды от Smart-ID . В действительности введением ПИН-кодов он подтвердил перевод со своего счета 13 500 евро.

Как правило, человек представляется иностранцем, в некоторых случаях зарубежным эстонцем, плохо говорящем на эстонском. Общение идет на английском или русском языках.

Если речь идет о мужчине, то как правило, мошенники выдумывают легенду о благородной и солидной профессии, например, что он врач, военный, зачастую отец-одиночка или вдовец. Общение может продолжаться месяцами и годами, при этом мошенники в очень редких случаях выходят на видеосвязь, объясняя это издержками профессии, плохой связью, разницей в часовых поясах и так далее. Деньги они начинают просить или намекать, что нуждаются в помощи, когда между людьми уже возникнут доверительные отношения. Тогда выясняется, что у знакомого заболел ребенок, родители, он сам или собака, требуются деньги на лечение или покупку инструмента, чтобы работать и зарабатывать, требуются деньги, чтобы приехать в Эстонии к женщине в гости, но возникли временные трудности с доступом к своим счетам и так далее.

Иногда деньги выманиваются под предлогом подарка — женщине якобы высылается подарок, но потом оказывается, что надо оплатить еще какие-то таможенные пошлины, высылается счет и таком образом жертва может лишиться сотен и даже тысяч евро, а никакого подарка, естественно, не было.

Когда у человека возникли чувства, то появляется определенная зашоренность, которая мешает видеть настоящую картинку. Понятно, что не все люди готовы делиться информацией о личных знакомствах с друзьями и близкими, но в ситуации, когда вы познакомились с человеком, которого вы на самом деле не видели, и разговор переходит на финансы, найдите в своем кругу общения человека, которому вы доверяете, и расскажите ему о новом знакомом. За советом можно обратиться и к веб-констеблю или участковому полицейскому. В этом случае взгляд со стороны поможет оценить ситуации адекватнее, чтобы вы не попали в неприятную ситуацию.

До сих встречаются сообщения о выигрышах крупных сумм, когда для получения миллионов следует заплатить десятки или даже сотни тысяч евро. Недавно за советом к нам обратился человек, который получил сообщение о большом выигрыше, но стал сомневаться в том, что это предложение настоящее. Ознакомившись с письмом, стало ясно, что это мошенничество, к счастью, человек еще не успел перевести запрашиваемую сумму.