ФОТО | Мужчины, стрелявшие в себя из воздушки, поделились снятой после инцидента фотографией

Таксист, разместивший в соцсетях фотографию ”героев” и пообещавший журналисту Maaleht интервью, позже от него отказался, поэтому никаких комментариев со стороны участников инцидента нет. Позже, однако, мужчина согласился поделиться с читателями фотографией, сделанным уже после того, как на раны были наложены повязки.

По словам пресс-секретаря полиции, по факту случившегося дело возбуждено не было, поскольку в Эстонии совершеннолетним разрешается иметь пневматическое оружие и раны люди нанесли себе сами.

Как сообщила полиция ранее, после употребления алкоголя трое мужчин поспорили на 2000 евро на то, осмелятся ли они выстрелить себе в руку из пневматического ружья. Так как никто из них не хотел проигрывать такую крупную сумму, то все мужчины нажали на курок.