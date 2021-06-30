Кая Каллас отвергла повторное предложение Меркель провести саммит с Путиным

Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе неожиданно предложили организовать саммит лидеров ЕС с российским президентом, однако главы стран-членов сообщества на состоявшемся в конце прошлой неделе заседании Европейского совета отклонили это предложение, сославшись на пять принципов, из которых ЕС исходит в общении с Россией, напоминает rus.err.

Ангела Меркель, выступая в понедельник на совместном заседании немецкого и французского парламентов, повторила свою высказанную на прошлой неделе позицию, что Европейскому союзу нужно напрямую говорить с Владимиром Путиным.

"Решение Европейского совета было очень четким — такого саммита не проводить. По той причине, что в 2014 году были согласованы условия, которые должны быть выполнены, чтобы саммит между лидерами [России и ЕС] состоялся", — сказала Каллас во вторник ERR.

"Однако действительно обсуждалось, что с Путиным могли бы встретиться председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Они могут это сделать, но это в любом случае не было бы встречей на уровне лидеров", — отметила премьер-министр Эстонии.