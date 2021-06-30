Путин о футбольной и хоккейной сборных: ”Нужно подумать, что надо изменить, имея в виду и кадры”

– Сборная России не вышла из группы на Евро-2020. Не так давно сборная по хоккею вылетела с чемпионата мира в четвертьфинале. Как лично вы относитесь к этой позорной ситуации? В России, в стране, где живет 147 миллионов человек, должны быть другие результаты всегда.

— Спорт есть спорт. В спорте есть и триумфы, есть и поражения, неудачи. Ну то, что и сборная по хоккею у нас не отличилась, а тем более сборная по футболу, — это, безусловно, факт, который не может остаться незамеченным.

Здесь я не буду вдаваться в детали, в подробности. У нас есть специалисты. Я хоть и являюсь мастером спорта по двум видам борьбы, по самбо и по дзюдо, все-таки ни в хоккее, ни в футболе я себя таким не считаю специалистом. У нас специалисты есть, нужно довериться им.

Но в таким случаях, как обычно, — здесь нет ничего личного — просто нужно подумать о том, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу в сборных. И, видимо, вместе с ними подумать о том, что нужно изменить сейчас, имея в виду и кадровую составляющую, причем и в футболе, и в хоккее. И двигаться дальше, не посыпая голову пеплом, но рассчитывая на лучшее. У нас, безусловно, потенциал очень хороший, — сказал Путин.