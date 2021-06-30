За рубежом
30.06.2021, 15:09

Путин пообещал сказать, кто будет его преемником

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Scanpix/Tass/File Photo/REUTERS
Один из вопросов во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным был посвящён добровольной передаче власти. Житель Краснодара Николай Долженко вспомнил о том, что власть нынешнему президенту была передана Борисом Ельциным, и спросил, есть ли в команде Путина человек, которому он мог бы передать власть "без всяких сомнений".

”Борис Николаевич Ельцин не передавал мне эту власть, — говорит Путин. — В соответствии с нашим законом […] в случае сложения президентом своих полномочий временно исполняющим обязанности президента становится председатель Правительства Российской Федерации. Я был председателем правительства”.

По словам президента, этому решению предшествовали и другие события. Борис Ельцин предложил Путину, тогда являвшемуся директором ФСБ, стать секретарём Совета безопасности — организации, от имени президента занимающейся координацией силовых структур. Путину по поручению тогдашнего президента было поручено ”подобрать преемника” на должность директора Федеральной службы безопасности.

”На моё удивление, те люди, которым я предложил эту работу, отказались. Почему? Ситуация в стране была очень сложная. И брать на себя такую ответственность не всем, не многим хотелось”, — отмечает Путин.

Также он утверждает, что не был готов баллотироваться в президенты, хотя Ельцин ему это и предлагал.

Президент России подчёркивает, что решение о том, кто должен возглавлять российское государство, всегда остаётся за гражданами России.

”Что касается тех людей или того человека, который мог бы возглавить страну. С одной стороны говорят: свято место пусто не бывает, и незаменимых людей нет. С другой стороны, конечно, моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. И так происходит во всех странах мира, я не знаю ни одного исключения. И, конечно, подойдёт время, и я надеюсь, я смогу сказать о том, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша родина — Россия”.

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