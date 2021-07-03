Эстонские спасатели советуют ходить купаться вдвоем. Какие еще есть правила безопасного летнего отдыха?

Тёплая погода в июне хорошо прогрела водоёмы. Во многих местах купания температура воды уже выше 20 градусов, этим наслаждаются как взрослые, так и дети. К сожалению, в первый месяц лета в водоёмах утонули уже пять человек. Чтобы избежать несчастья очень важно замечать опасности и правильно вести себя.

”Чтобы освежающее купание не превратилось в трагедию, нужно оценивать как свои плавательные возможности, так и особенности водоёма. Нужно помнить, что алкоголь и купание не совместимы, так как роковым может стать и маленькое количество алкогольного напитка. Купаться нужно идти в уже знакомое место и, конечно, стоит взять с собой друга, чтобы если случится несчастье, он мог позвать на помощь”, — напомнила основные правила безопасности на воде ведущий специалист бюро превенции Спасательного департамента Лийз Труубон.

Особенно внимательно нужно следить за детьми, веселящимися в воде. ”У детей чувство опасности развито гораздо хуже, чем у взрослых и поэтому беда может прийти очень быстро. Родителям стоит быть особенно внимательными и не сводить с детей глаз. Для того, чтобы случилось несчастье, достаточно лишь мгновения, именно поэтому не стоит отпускать ребёнка одного купаться, даже если он хорошо умеет плавать”, — сказала Лийз Труубон.

Играя в воде, также не стоит забывать о безопасности. ”Детям сейчас нравятся надувные круги в виде животных и матрацы, на которых они плещутся в воде. Лёгкий ветер может унести такие игрушки далеко от берега и не редки случаи, когда детей на надувных матрацах относит в открытое море. Оттуда самостоятельно уже сложно вернуться на берег, а то и вовсе невозможно”, — говорит Труубон. Поэтому с надувными игрушками и матрацами стоит играть только на мелководье и под присмотром взрослых. Тогда риск того, что случится несчастье, не так велик.