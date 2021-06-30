Содержать магазинных воров в тюрьме слишком дорого: их могут перестать уголовно наказывать

И уголовное преследование, и содержание людей в тюрьме обходятся дорого (на содержание одного заключенного уходит 2249 евро в месяц — прим. rus.err.ee), но после освобождения систематические воры вновь принимаются за старое.

"Решение государства о том, что мы наказываем этих людей как преступников, означает, что мы занимаемся не проблемой, а ее последствиями", — считает Андрес Пармас.

Министерство внутренних дел также поддерживает декриминализацию систематических мелких краж.

Еще одно предложение Андреса Пармаса — упразднить уголовную ответственность за некоторые виды физического насилия. По его словам, насилие со стороны близкого партнера по-прежнему следует расценивать как уголовное преступление, но за каждый толчок или оплеуху возбуждать уголовное дело все же не стоит.