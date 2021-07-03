Литва в ярости от Латвии и Эстонии. Энергетическая безопасность стран Балтии под угрозой

Страны Балтии вместе с Россией и Беларусью входят в энергетическое кольцо BRELL, выход из которого запланирован на 2025 год. Плохая новость заключается в том, что последнее время Россия мощно инвестировала в свои сети и достигла ситуации, когда сама может первой осуществить десинхронизацию. Многие годы говорилось, что РФ не может использовать такое ”энергетическое оружие” против стран Балтии, поскольку сама находится в общем кольце, в связи с чем нанесет ущерб своей собственной электроэнергетической системе, особенно в районе Санкт-Петербурга. Сейчас этот аргумент потерял свою актуальность. Россия готова, а Эстония, Латвия и Литва — нет.

Это и есть черный сценарий: Литва что-то делает с линиями на границе с Беларусью. Россия совершает ответный шаг, в результате чего мы оказываемся в темноте.