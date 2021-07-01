Новости Ида-Вирумаа
01.07.2021, 10:31

Исследование: почему пожилые жители Ида-Вирумаа не спешат вакцинироваться, и как можно исправить ситуацию?

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Kõrvaltoimeid, mida võib lugeda tõsiseks, on rohkem kui 700 000 manustatud vaktsiiniannuste kohta esinenud 96 juhul.
Kõrvaltoimeid, mida võib lugeda tõsiseks, on rohkem kui 700 000 manustatud vaktsiiniannuste kohta esinenud 96 juhul.

Ilmar Saabas

Низкий уровень вакцинации пожилых людей от COVID-19 в Ида-Вирумаа в основном объясняется низким уровнем доверия к новым вакцинам и опасением побочных эффектов. Согласно исследованию, проведенному по заказу министерства социальных дел, эту ситуацию может исправить консультация по вакцинации семейных врачей.

Низкий уровень вакцинации пожилых людей от COVID-19 в Ида-Вирумаа в основном объясняется низким уровнем доверия к новым вакцинам и опасением побочных эффектов. Согласно исследованию, проведенному по заказу министерства социальных дел, эту ситуацию может исправить консультация по вакцинации семейных врачей.

Кроме того, опрошенные считают, что в вакцинации нет смысла, поскольку им кажется, что соблюдение ограничений и мер предосторожности обеспечивает достаточную защиту от заражения коронавирусом, а также COVID-19 не считается по их мнению серьезным заболеванием. Опрошенные верят также, что, когда другие делают прививки, то они тоже защищены.

В ходе исследования также спрашивали, что могло бы убедить респондентов пройти вакцинацию. ”Выяснилось, что люди ждут конкретной рекомендации от семейного врача. Они также хотят, чтобы перед вакцинацией была проверка здоровья и после получения вакцины было более длительное время наблюдения за пациентом”, — сказала руководитель исследовательской группы Visiit Primo OÜ Елена Роотамм-Вальтер.

Кроме того, по результатам исследования четкая и конкретная информация об опасностях COVID-19 и лучшие знания о защитном эффекте вакцин, предлагаемых в Эстонии, помогут мотивировать пожилых людей в Ида-Вирумаа пройти вакцинацию.

”Поскольку большинство респондентов, помимо эстонских каналов, также получают информацию из российских медийных каналов, друзей и знакомых, им сложно отсеивать правдивую информацию. Важным считают также положительный пример тех, кто уже вакцинирован и то, что во время ограничений вакцинированные могут встречаться с членами семьи и друзьями”, — отметила Елена Роотамм-Вальтер.

По словам руководителя рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Марека Сеэра, Ида-Вирумаа по-прежнему требует особого подхода.

”Мы видим, что люди в этом регионе не торопятся искать время для вакцинации в цифровой регистратуре, они нуждаются в дополнительной консультации и в хорошем смысле в подталкивании. Например, в Ида-Вирумаа хорошо работала вакцинация при работе или через работодателей — если идут коллеги, то идут и те, кто сомневался”, — сказал Марек Сеэр.

”У нас также есть опыт, когда люди заходят несколько раз в центр вакцинации, обсуждают, думают и возможно проходят вакцинацию только на третий раз. Но тогда они уже приводят с собой и соседа. Поэтому завтра, в четверг, мы попробуем вакцинацию в нарвском торговом центре Fama без предварительной регистрации. Если мы увидим, что это работает, то мы расширим эту возможность. Тем не менее, есть возможность самостоятельно забронировать время для вакцинации либо в цифровой регистратуре по адресу www.digilugu.ee, либо по номеру 1247”, — добавил он.

Рапорт был подготовлен в рамках квалитативного исследования исследовательской группой OÜ Visit Primo по заказу министерства социальных дел. Всего было опрошено 16 человек в возрасте от 64 до 88 лет, проживающих в Ида-Вирумаа и говорящих на русском как на родном языке.

По состоянию на утро воскресенья в Эстонии от COVID-19 хотя бы одной дозой вакцинировано 552 164 человека и 419 380 человек прошли полный курс вакцинации. В Ида-Вирумаа самый низкий охват вакцинацией в Эстонии. В Ида-Вирумаа 33,9 процента взрослого населения были вакцинированы по крайней мере одной дозой, в то время как в Эстонии в среднем вакцинирован 51 процента взрослого населения. В Ида-Вирумаа в возрасте 70 лет и старше вакцинированы 42 процента, в то время как средний показатель по Эстонии составляет 67,4 процента. Дополнительная информация о вакцинации на эстонском и русском языках доступна на сайте www.vaktsineeri.ee.

С рапортом исследования можно ознакомиться здесь (на эстонском языке).

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