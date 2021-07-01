Исследование: почему пожилые жители Ида-Вирумаа не спешат вакцинироваться, и как можно исправить ситуацию?

Низкий уровень вакцинации пожилых людей от COVID-19 в Ида-Вирумаа в основном объясняется низким уровнем доверия к новым вакцинам и опасением побочных эффектов. Согласно исследованию, проведенному по заказу министерства социальных дел, эту ситуацию может исправить консультация по вакцинации семейных врачей.

Кроме того, опрошенные считают, что в вакцинации нет смысла, поскольку им кажется, что соблюдение ограничений и мер предосторожности обеспечивает достаточную защиту от заражения коронавирусом, а также COVID-19 не считается по их мнению серьезным заболеванием. Опрошенные верят также, что, когда другие делают прививки, то они тоже защищены.

В ходе исследования также спрашивали, что могло бы убедить респондентов пройти вакцинацию. ”Выяснилось, что люди ждут конкретной рекомендации от семейного врача. Они также хотят, чтобы перед вакцинацией была проверка здоровья и после получения вакцины было более длительное время наблюдения за пациентом”, — сказала руководитель исследовательской группы Visiit Primo OÜ Елена Роотамм-Вальтер.

Кроме того, по результатам исследования четкая и конкретная информация об опасностях COVID-19 и лучшие знания о защитном эффекте вакцин, предлагаемых в Эстонии, помогут мотивировать пожилых людей в Ида-Вирумаа пройти вакцинацию.

”Поскольку большинство респондентов, помимо эстонских каналов, также получают информацию из российских медийных каналов, друзей и знакомых, им сложно отсеивать правдивую информацию. Важным считают также положительный пример тех, кто уже вакцинирован и то, что во время ограничений вакцинированные могут встречаться с членами семьи и друзьями”, — отметила Елена Роотамм-Вальтер.

По словам руководителя рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Марека Сеэра, Ида-Вирумаа по-прежнему требует особого подхода.