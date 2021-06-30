В Нарве в четверг будут вакцинировать в торговом центре Fama без регистрации

Медицинский центр Silmarõõm S будет вакцинировать в четверг, 1 июля, с 15 до 19 часов в торговом центре Fama по адресу улица Фама, 10. Всего можно будет сделать 200 доз вакцины и будет использоваться вакцина Janssen, где достаточно одного укола для полной защиты. Регистрироваться на прием не надо, все проходит в режиме живой очереди.

Министр Танель Кийк призвал всех вакцинироваться, чтобы победить вирус. "Вы сможете защитить себя, государство, чтобы мы могли и дальше функционировать. Бояться нужно болезни, а не вакцины", — добавил он.

Руководитель вакцинации Марек Сеэр указал на статистику привитых по регионам. "В Ида-Вирумаа самый низкий процент. Особенно среди пожилых людей. В Тойла самый высокий уровень вакцинации по региону, в Кохтла-Ярве и Нарва-Йыэсуу самый низкий".

По его словам, вакцинация на рабочем месте себя оправдала. "Кто хотел — уже вакцинировался. Но мы хотим предоставлять эту возможность ближе к людям, например, в торговый центрах. Будут передвижные центры вакцинации, будем прививать в тюрьмах, армии и приютах. Мотивировать вакцинироваться может паспорт вакцинации".