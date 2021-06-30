Эффект открытия. В мае доход от продаж у магазинов промтоваров составил 778 млн евро

Ведущий аналитик Департамента статистики Яаника Тийгисте отметила, что в мае на рост дохода от продаж у предприятий розничной торговли более всего повлияли магазины промышленных товаров, где продажи увеличились на 32%. ”На рост дохода от продаж у магазинов промышленных товаров повлияло открытие в начале мая торговых центров и строительных магазинов”, — добавила Тийгисте.

У магазинов промышленных товаров доход от продаж увеличился в сравнении с маем прошлого года по всем отраслям. Более всего, или на 58% вырос доход от продаж у магазинов текстильной продукции, одежды и обуви. Выше среднего, или на 40% увеличился также доход от продаж у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, и в уличной торговле (киоски, рынки, прямые продажи) и на 33% — у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы.

У продуктовых магазинов доход от продаж увеличился по сравнению с маем прошлого года на 3% и у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива, — на 14%.

По сравнению с апрелем доход от продаж у предприятий розничной торговли в мае увеличился на 17%. На основании сезонно и календарно откорректированных данных рост составил 6%.

За первые пять месяцев этого года доход от продаж у предприятий розничной торговли увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 11%.