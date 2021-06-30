Путин: русские и украинцы – это один народ

По мнению Путина, русские и украинцы — это один народ.

На примере проживающих на территории России народностей президент объяснил важность единства: ”Они [представители малых народов] умные, понимают, что вот это дробление ни к чему хорошему не приводит, оно ослабляет этнос. Есть внешние факторы. Что имею в виду: русский народ всегда старались растащить, раздробить — это ещё со средних веков, с Речи Посполитой. Сама Польша хотела стать великой державой, поэтому старалась раздробить всех, кто вокруг, кто рядом. А потом это подхватила Австро-Венгрия в преддверии Первой мировой войны. Но мы-то должны это понимать”.

Путин сказал, что раньше "эта этническая составляющая" трактовалась так: "были великороссы, белороссы и малороссы", а потом под воздействием внешних факторов и деятельности большевиков "единый русский народ стали разделять". Президент России обещал написать по этому поводу аналитическую статью и изложить в ней своё отношение к этому вопросу.

”Мы единое целое. — Уверен Путин. — Вот руководство Украины, сегодняшнее руководство сегодняшней Украины, явно недружественное к нам. Это совершенно очевидно”.

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