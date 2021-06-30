Экономика
30.06.2021, 14:00

ФОТОНОВОСТЬ | Эстонские лисички стоят на рынке по 35 евро за килограмм

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Foto: MERLI VILMS
Foto: MERLI VILMS
Несколько дней назад на рынке Балтийского вокзала в продаже появились лисички из Тартумаа. Но цена на них очень высокая: 35 евро за килограмм, пишет Maakodu.

Остается надеяться, что как только начнет появляться больше грибов, упадут и цены.

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