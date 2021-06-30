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30.06.2021, 14:00
ФОТОНОВОСТЬ | Эстонские лисички стоят на рынке по 35 евро за килограмм
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Foto: MERLI VILMS
Несколько дней назад на рынке Балтийского вокзала в продаже появились
лисички
из
Тартумаа
. Но цена на них очень высокая: 35 евро за килограмм, пишет
Maakodu
.
Остается надеяться, что как только начнет появляться больше грибов, упадут и цены.
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