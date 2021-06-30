30.06.2021, 13:40
ФОТО | Болельщик в футболке сборной России пришел на матч Украины — майку порвали, флаг отобрали
Foto: PAUL ELLIS, Pool via REUTERS/Scanpix
На матче Украина — Швеция произошел неприятный инцидент на стадионе в Глазго.
Болельщик в футболке сборной России и с российским флагом оказался на трибунах стадиона ”Хэмпден Парк” во время матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Украины и Швеции (2:1).
Сначала фанат находился в компании украинских болельщиков. Затем на трибунах произошла стычка, группа фанатов напала на болельщика с российской атрибутикой, передает sports.ru со ссылкой на фанатскую группу сборной Украины.
Стоит отметить, что некоторые болельщики сборной Украины пытались прикрыть мужчину и защитить его от нападавших.
После инцидента футболка болельщика с российской атрибутикой была порвана, а флага не было.
Портал RusDelfi вел текстовую трансляцию матча.