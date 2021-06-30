ФОТО | Болельщик в футболке сборной России пришел на матч Украины — майку порвали, флаг отобрали

Болельщик в футболке сборной России и с российским флагом оказался на трибунах стадиона ”Хэмпден Парк” во время матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Украины и Швеции (2:1).

Сначала фанат находился в компании украинских болельщиков. Затем на трибунах произошла стычка, группа фанатов напала на болельщика с российской атрибутикой, передает sports.ru со ссылкой на фанатскую группу сборной Украины.

Стоит отметить, что некоторые болельщики сборной Украины пытались прикрыть мужчину и защитить его от нападавших.

После инцидента футболка болельщика с российской атрибутикой была порвана, а флага не было.

Портал RusDelfi вел текстовую трансляцию матча.