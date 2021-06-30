ВИДЕО | "Платить деньги вакцинированным — план С". Как государство будет увеличивать темп вакцинации в Ида-Вирумаа?(52)
На пресс-конференции участвовали: руководитель исследовательской группы Елена Роотамм-Вальтер, министр здоровья и труда Танель Кийк и руководитель рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Марек Сеэр, а также руководитель Западно-Таллиннской центральной больницы доктор Аркадий Попов.
"В Нарве будет организован отдельный штаб при больнице, чтобы помочь продвижению вакцинации. Завтра будет первое собрание штаба. Также мы обсуждали различные компании, например, вакцинацию в торговом центре Fama. В любом случае вакцинация должна быть доступной", — начал министр Кийк.
Танель Кийк призвал всех вакцинироваться, чтобы победить вирус. "Вы сможете защитить себя, государство, чтобы мы могли и дальше функционировать. Бояться нужно болезни, а не вакцины", — добавил он.
Руководитель вакцинации Марек Сеэр показал статистику привитых по регионам. "В Ида-Вирумаа самый низкий процент. Особенно среди пожилых людей. В Тойла самый высокий уровень вакцинации по региону, в Кохтла-Ярве и Нарва-Йыэсуу самый низкий".
По его словам, вакцинация на рабочем месте себя оправдала. "Кто хотел — уже вакцинировался. Но мы хотим предоставлять эту возможность ближе к людям, например, в торговый центрах. Будут передвижные центры вакцинации, будем прививать в тюрьмах, армии и приютах. Мотивировать вакцинироваться может паспорт вакцинации".
Все люди в возрасте от 12 лет могут забронировать время в digilugu.ee или по телефону 1247.
"Свободные времена есть во всех уездах. Можно забронировать время на следующую неделю. Приглашаем всех на вакцинацию, это лучший способ избежать третей волны, ограничений", — призвал Сеэр.
Аркадий Попов рассказал про особенности вакцин. "Мы не отрицаем, что бывают кратковременные побочные эффекты. Проходят в среднем через 48 часов без вмешательства медиков. Были единичные случаи, когда человеку стало плохо сразу после вакцинации. Но это были не аллергические реакции, а психологические, человек долго ждал вакцину и не справился со стрессом. В Таллинне мы вакцинируем людей с потенциальным риском в специальных условиях, но все было хорошо.
Я знаю, что в Ида-Вирумаа многие спрашивают про "Спутник", но мы не можем его использовать. Вакцина Janssen напоминает вакцину нашего восточного соседа. Можно прививать с 18 лет, эффективность 67%, главная особенность — вводится всего одна доза".
Вопрос из зала: Будет ли введена премиальная система за вакцинацию. Например, каждому вакцинированному 100 евро?
Кийк: Государства используют различные варианты премирования. У нас и так система здравоохранения бесплатная, за прививку платить не надо. Это не самый разумный план (платить за вакцинирование), так как потом родители могут спросить, что я получу, если отправлю своего ребенка на вакцинацию? Платить деньги на руки за вакцинирование — это план C.
Когда будет третья волна?
Попов: осенью. Но вакцинация — залог успеха.
Вопрос от Delfi: местные жители сказали, что нужно закрыть границу с Россией.
Сейчас закрывать границу необходимости нет. Но прибывая из стран с высоким показателем заболеваемости, нужно сдать тест при посадке.