ВИДЕО | "Платить деньги вакцинированным — план С". Как государство будет увеличивать темп вакцинации в Ида-Вирумаа?

На пресс-конференции участвовали: руководитель исследовательской группы Елена Роотамм-Вальтер, министр здоровья и труда Танель Кийк и руководитель рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Марек Сеэр, а также руководитель Западно-Таллиннской центральной больницы доктор Аркадий Попов.

"В Нарве будет организован отдельный штаб при больнице, чтобы помочь продвижению вакцинации. Завтра будет первое собрание штаба. Также мы обсуждали различные компании, например, вакцинацию в торговом центре Fama. В любом случае вакцинация должна быть доступной", — начал министр Кийк.

Танель Кийк призвал всех вакцинироваться, чтобы победить вирус. "Вы сможете защитить себя, государство, чтобы мы могли и дальше функционировать. Бояться нужно болезни, а не вакцины", — добавил он.

Руководитель вакцинации Марек Сеэр показал статистику привитых по регионам. "В Ида-Вирумаа самый низкий процент. Особенно среди пожилых людей. В Тойла самый высокий уровень вакцинации по региону, в Кохтла-Ярве и Нарва-Йыэсуу самый низкий".

По его словам, вакцинация на рабочем месте себя оправдала. "Кто хотел — уже вакцинировался. Но мы хотим предоставлять эту возможность ближе к людям, например, в торговый центрах. Будут передвижные центры вакцинации, будем прививать в тюрьмах, армии и приютах. Мотивировать вакцинироваться может паспорт вакцинации".

Все люди в возрасте от 12 лет могут забронировать время в digilugu.ee или по телефону 1247.

"Свободные времена есть во всех уездах. Можно забронировать время на следующую неделю. Приглашаем всех на вакцинацию, это лучший способ избежать третей волны, ограничений", — призвал Сеэр.