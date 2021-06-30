ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | В Ида-Вирумаа плачевная ситуация с вакцинацией от COVID-19. Что делать?

На пресс-конференции руководитель исследовательской группы Елена Роотамм-Вальтер представит результаты недавнего исследования по поводу отношения пожилых людей в Ида-Вирумаа к вакцинации от COVID-19.

Министр здоровья и труда Танель Кийк и руководитель рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Марек Сеэр прокомментируют общую ситуацию и ситуацию с вакцинацией в Ида-Вирумаа.

Руководитель Западно-Таллиннской центральной больницы доктор Аркадий Попов расскажет о том, почему следует вакцинироваться от COVID-19.

Руководитель медицинского учреждения Silmarõõm S Сигрид Михайлова расскажет о своем опыте проведения вакцинации в Ида-Вирумаа и о мероприятии по вакцинации, которое состоится в этот четверг в нарвском торговом центре Fama.