ВИДЕООПРОС RusDelfi | Большинство нарвитян уверены, что пока еще рано открывать границы с Россией

Пожилой мужчина говорит, что был вакцинирован от коронавируса еще три месяца назад. О том, что сейчас в некоторых странах распространяется “дельта”-штамм коронавируса, мужчина в курсе.

По его словам, с этой проблемой помимо России столкнулись Англия, Аргентина и Бразилия. “Полмира зачумлённые”, — говорит он.

Мужчина уверен, что сейчас ни в коем случае нельзя открывать границы с Россией, где в последнее время фиксируется резкий рост зараженных новым штаммом ковида.

“Ради чего у нас столько усилий было?! — задает он встречный риторический вопрос. — У нас просто здорово, молодцы! Мне нравится, как у нас поступили”. Наш собеседник отмечает, что в Эстонии сейчас хорошая эпидемиологическая обстановка, поэтому границы опасно открывать не только с Россией, но и со многими другими странами.

Другой опрошенный говорит, что не вакцинирован, поскольку уже переболел коронавирусом. Он добавляет, что пока еще не может вакцинироваться, поскольку ему необходимо ждать, пока не пройдет 180 дней после болезни. Мужчина тоже уверен, что пока рано открывать границы с Россией.

Жительница Нарвы, принявшая участие в опросе, говорит, что вакцинирована от коронавируса. Она обращает внимание, что рано или поздно границы все равно придется открывать. Однако она против того, чтобы сейчас открывать их с Россией.

“Мне кажется, наши жители более активно прививаются, чем россияне”, — говорит она.

Молодые люди - девушка и парень - признаются, что не вакцинированы от COVID-19. По словам молодого человека, границы открыть можно. Он объясняет это тем, что у человека есть вероятность умереть от любой болезни, в том числе — даже от насморка.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.