В России второй день подряд рекордная смертность от ковида — 669 умерших за сутки

По состоянию на утро 30 июня, в России выявлены 21 042 случая новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 5 514 599 человек.

Больше всего заболевших в Москве (+5823 человека за сутки), Подмосковье (+2583) и Петербурге (+1503).

Выздоровели в общей сложности 5 000 393 человек, в том числе 16 356 пациентов выписались из больниц за последние сутки.

С начала июня в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, вызванный штаммом дельта. На этом фоне в ряде регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан.