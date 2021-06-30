Путин рассказал, какой вакциной он привился и какие побочные эффекты у него были

"Меня просили не говорить, какой вакциной я прививаюсь, - говорит Путин, - чтобы не создавать каких-то конкурентных преимуществ одной вакцины перед другой, но я вижу, что вопросов действительно много. По поводу видео: я не думаю, что это так уж важно. Если бы делали прививку не в руку, а в другое место, это тоже надо было показать?"

При выборе вакцины президент России, по его словам, с врачами не советовался, он смотрел на опыт своих знакомых, выбирал ту вакцину, которая работает дольше по времени и почти не имеет побочных эффектов: то есть "Спутник V".

"Вооружённые силы у нас прививаются "Спутником V", а я - верховный главнокомандующий", - напоминает Путин.

Президент рассказывает, что после первой дозы вакцины "вообще ничего не чувствовал", но спустя четыре часа появилась чувствительность в месте укола. Вечером после введения второй дозы температура у него поднялась до 37,2, но быстро спала.

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