В Эстонии начнут проверять реальный пробег импортных автомобилей перед регистрацией

Министр экономики Таави Аас пояснил, что манипуляции с одометром — один из самых частых приемов, к которым прибегают нечестные продавцы автомобилей, ввозящие в Эстонию автомобили с очень большим пробегом и меняющие показания одометра перед их регистрацией в Эстонии.

"Это позволяет запрашивать за автомобиль намного более высокую цену. Кроме того, автомобили с небольшим пробегом легче продаются", — сказал Аас, добавив, что такая ситуация ставит в неравное положение честных автодилеров.

Теперь Транспортный департамент будет проверять реальный пробег ввезенных из-за границы автомобилей в общеевропейской базе данных EUCARIS, а также других базах данных. Если выяснится, что показания одометра были изменены, то автомобиль не будут регистрировать в Эстонии до тех пор, пока прибор не будет показывать его реальный пробег.