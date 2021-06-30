Нелегальная миграция в Эстонию может в ближайшее время усилиться

Руководитель отдела по охране границы Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эгерт Беличев отметил, что после инцидента с самолетом Ryanair президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что до этого они защищали ЕС от наплыва мигрантов и наркотиков, а теперь Европе придется справляться самой. "После этого миграционные потоки в сторону Литвы сильно увеличились. И речь идет не о гражданах Беларуси, бегущих от режима, а о гражданах Ирака, община которых там очень большая”, — пояснил представитель ведомства.

Он сказал, что ситуация может усугубиться и в Эстонии, поэтому полиция и погранохрана уже начали тщательную подготовку.