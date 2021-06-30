”Я устал от постоянных падений украинцев, мы лучшая команда”. Шведы грустят после вылета с Евро

”Определенно это не тот финал Евро, которого я хотел”, — рассказал после игры сам Даниэльссон.

У тренера шведов Янне Андерссона есть претензии к сопернику — по его мнению, украинцы слишком тянули время.

”Я устал от их постоянных падений, меня это раздражало каждый раз. Я обратил внимание четвертого судьи, но Шевченко не согласился. После игры мы пожали друг другу руки, никаких проблем”, — сказал Андерссон.

Он убежден, что его команда была лучше соперника и была достойны выхода в четвертьфинал.

”Это худшее, что я пережил в футбольной карьере. Я много раз проигрывал, но когда на карту поставлено так много и ты это упускаешь, это, наверное, самое худшее. На самом деле я считаю, мы лучшая команда, мы вылетаем из-за удаления.

Мы провели очень хороший матч. Во втором тайме у нас были моменты, чтобы его решить. Но он перешел в овертайм, и после удаления мы просто оборонялись. Мы хорошо это делали, поэтому, пожалуй, это мой самый горький опыт в футболе — вылететь так, прямо перед окончанием времени матча.

Все разочарованы, в раздевалке тишина. Просто тишина. Нечего сказать, потому что ничего не поможет. Время это исцелит. Это было жестоко. Сейчас мы полетим домой, а завтра наши пути разойдутся”.

Полузащитник Деян Кулусевски тоже считает, что результат несправедлив.

”Не так должен был закончиться матч. Прошлым вечером я говорил, что футбол жесток, когда смотрел матч Франции. Сегодня была наша очередь пережить этот опыт. Футбол дает очень много, но забирает еще больше.

Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть в основное время. Потом я надеялся, что мы дотянем до пенальти, но когда они забили на 120-й минуте — это как ножом по сердцу”.

С ним же согласен нападающий Эмиль Форсберг, который дважды попал в штангу.