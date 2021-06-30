”Я устал от постоянных падений украинцев, мы лучшая команда”. Шведы грустят после вылета с Евро(1)
”Определенно это не тот финал Евро, которого я хотел”, — рассказал после игры сам Даниэльссон.
У тренера шведов Янне Андерссона есть претензии к сопернику — по его мнению, украинцы слишком тянули время.
”Я устал от их постоянных падений, меня это раздражало каждый раз. Я обратил внимание четвертого судьи, но Шевченко не согласился. После игры мы пожали друг другу руки, никаких проблем”, — сказал Андерссон.
Он убежден, что его команда была лучше соперника и была достойны выхода в четвертьфинал.
”Это худшее, что я пережил в футбольной карьере. Я много раз проигрывал, но когда на карту поставлено так много и ты это упускаешь, это, наверное, самое худшее. На самом деле я считаю, мы лучшая команда, мы вылетаем из-за удаления.
Мы провели очень хороший матч. Во втором тайме у нас были моменты, чтобы его решить. Но он перешел в овертайм, и после удаления мы просто оборонялись. Мы хорошо это делали, поэтому, пожалуй, это мой самый горький опыт в футболе — вылететь так, прямо перед окончанием времени матча.
Все разочарованы, в раздевалке тишина. Просто тишина. Нечего сказать, потому что ничего не поможет. Время это исцелит. Это было жестоко. Сейчас мы полетим домой, а завтра наши пути разойдутся”.
Полузащитник Деян Кулусевски тоже считает, что результат несправедлив.
”Не так должен был закончиться матч. Прошлым вечером я говорил, что футбол жесток, когда смотрел матч Франции. Сегодня была наша очередь пережить этот опыт. Футбол дает очень много, но забирает еще больше.
Мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть в основное время. Потом я надеялся, что мы дотянем до пенальти, но когда они забили на 120-й минуте — это как ножом по сердцу”.
С ним же согласен нападающий Эмиль Форсберг, который дважды попал в штангу.
”Обидно. Я думал, что мы играли лучше, мы пропустили необязательный гол, попадали в штангу и перекладину.
Мы заслуживали лучшего, но не сегодня. Я бы лучше забил ноль голов, и мы двинулись дальше. Несмотря на то, что сегодня был хороший матч, сейчас чувства не из приятных. Просто кисло [на душе]. Сейчас сложно говорить о себе. Мы как команда провели фантастический турнир. Сейчас мы опустошены. Это одна из самых тяжелых вещей, которые я пережил в своей футбольной карьере. Мы так повеселились и хотели продолжить это путешествие”.
А что говорят украинцы?
Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко призывает радоваться.
”Хотел бы в первую очередь поблагодарить всех болельщиков, которые нас поддерживали и поддерживают по сей день. Хотел бы поблагодарить всех, кто сумел прийти на стадион и кто не сумел по разным причинам. Эта победа только для них, для всей страны. Это историческое достижение.
Советую всем радоваться, потому что мы живем один раз, и таких моментов может уже и не быть.
Лично мне очень сложно было настроиться на этот матч, потому что первые три встречи — на нас вылилось очень много критики, на всю команду, в частности, на меня, потому что чувствовал ответственность, что могу дать больше команде.
Очень рад и горжусь, что сумели сегодня доказать всем, всей Европе, всей стране, что можем достигать поставленных целей”.
Нападающий Артем Довбик, который забил решающий гол, говорит о бессонной ночи.
”Ночь, наверное, будет длинная. Это невероятно. Думаю, это победа для всей страны. Для нас в такое тяжелое время, думаю, это очень важная победа в плане эмоций. Нас, наверное, сейчас весь мир будет знать. Думаю, это очень важно”.
А тренер Андрей Шевченко благодарен всем за поддержку.
”Благодарен всем, кто пришел нас поддержать. Приехала моя семья, дети. Я очень хотел добиться этого результата. Благодарю свою команду за те силы, что они потратили. За тот героизм, что они продемонстрировали.
Спасибо нашему президенту. Он позвонил и поддержал команду. Мы знаем, что за нас болеют. Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины”.