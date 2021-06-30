"Гол Украины на последней минуте — это как нож в сердце": что говорили в сборной Швеции после поражения на Евро

Шведы пропустили решающий гол на последний минуте дополнительного времени. Нападающий Деян Кулусевски назвал такой вылет из турнира ударом ножа в сердце. Кроме того, шведские игроки и тренер отметили, что им было невероятно трудно играть после удаления в дополнительное время защитника Даниэльссона.

Янне Андерссон, главный тренер сборной Швеции:

– Мы провели вполне хороший матч. Во втором тайме могли решать его судьбу. Но затем игра перешла в дополнительное время, а там мы получили удаление и уже могли только обороняться. Хорошо справлялись, но итог таков, что это, пожалуй, мой самый горький опыт в футболе... Вылететь из турнира, когда оставалось уже всего ничего. Все огорчены, в раздевалке тихо. Просто тишина. А сказать и нечего, сейчас ничто не поможет. Время вылечит. Но было жестоко по отношению к нам.

Деян Кулусевски, нападающий сборной Швеции:

– Мы создали достаточно моментов, чтобы победить в основное время. Но потом я уже полагал, что нас ждет серия пенальти. А затем соперник забил на 120-й минуте. Это как нож в сердце.

Эмиль Форсберг, лучший бомбардир сборной Швеции на Евро-2020 (4 гола):

– Это было больно. Думаю, мы были лучше на поле, но пропустили необязательный гол, затем били в штангу и перекладину. Мы заслуживали лучшего, но... Не сегодня. Конечно, сложно играть, когда остаешься в меньшинстве в дополнительное время. Но мы боролись всей командой, обещая друг другу не сдаваться. Но затем в последнем игровом моменте, после последней подачи они забили гол. Получилось очень жестко.