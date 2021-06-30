IKEA начала набор сотрудников в тартуский пункт планирования и заказов

”Мы начинаем набирать людей в тартуский пункт IKEA по планированию и заказам, который по своей инновационной концепции будет первым подобным пунктом в странах Балтии. Цель работы пункта планирования и заказов — быть для клиентов источником вдохновения и знаний при подборе обстановки для дома и улучшении домашней среды, причём вне зависимости от места расположения жилища”, — пояснила Лаура Лустика, руководитель по персоналу и корпоративной культуре в подразделении IKEA в странах Балтии.

По словам Лустика, на первых порах IKEA ищет людей, которые обеспечили бы запуск работы пункта. ”Мы принимаем заявки от соискателей на должности руководителя команды, старших специалистов по продажам и логистике, а также двух работников по уборке”, — отметила Лустика. Она добавила, что через месяц будет объявлен конкурс на дополнительные свободные рабочие места.

По словам Лустика, тартуский пункт IKEA по планированию и заказам предлагает возможность работы в динамичной компании розничной торговли, условия для персонального развития и получения применимых в любой среде глобальных знаний, а также знакомства с уникальной рабочей культурой, пришедшей из Швеции.

”Обычно работодатели нанимают людей, основываясь главным образом на их компетенциях в определённых необходимых для работы областях. Корпоративная культура IKEA в этом смысле уникальна, поскольку при найме мы также уделяем большое внимание ценностным установкам потенциального работника”, — отметила Лустика. По её словам, сотрудники IKEA исходят в своей работе из таких ценностей, как простота, сплочённость, а также забота о людях и планете.

По словам руководителя по корпоративной культуре, в повседневной практике это означает отсутствие в компании IKEA типичной иерархической структуры. Поэтому отношения в нашей команде являются дружескими и неформальными. В целях обеспечения сплочённости, равенства и открытости общения все работники вне зависимости от своей должности носят корпоративную форму.

Пункт IKEA по планированию и заказам будет открыт возле Тарту в торговом центре Lõunakeskus. Помимо товаров для обстановки помещений, IKEA предлагает клиентам также целостные решения и консультации по дизайну интерьеров, чтобы помочь клиентам реализовать свои задумки по оформлению жилища. Клиенты могут как самостоятельно заняться планированием обстановки своего дома, так и использовать для этого программы по планировке от IKEA при содействии наших специалистов по обслуживанию клиентов. Помимо прочего, в тартуском представительстве IKEA будет зал с образцами, где наши клиенты смогут почерпнуть много новых идей по оформлению помещений.