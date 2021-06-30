Почему обрушился дом в Майами? Пока спасатели ищут выживших, инженеры выдвигают версии

В докладе не говорилось о непосредственной опасности обрушения, но указывалось, что необходимые работы надо проделать в надлежащий срок.

В докладе Фрэнка Морабито упоминались также многочисленные трещины в несущих колоннах, перекрытиях и стенах подземного гаража.

Если его срочно на заменить, разрушение бетона ускорится, предупреждал он.

Он также написал в своем докладе, что этот водоизолирующий слой исчерпал срок эксплуатации, из-за чего систематически повреждалась находящаяся под ним бетонная плита.

Проводивший ее инженер Фрэнк Морабито отметил, что основание бассейна не имело наклона для стока воды, и влага накапливалась в водоизолирующем слое, пока не испарится.

О чем говорилось в материалах инспекции?

При очередной технической проверке здания в 2018 году именно бассейн был назван местом, вызывающим опасения.

На снимках, сделанных с воздуха, видно, что бассейн и прилегающая к нему часть двора рухнули в подземный паркинг.

Одна из жительниц, Кэйси Страттон, в момент катастрофы разговаривала по телефону с мужем и успела сказать: "Дорогой, бассейн проваливается!"

Эксперты, изучившие запись, предполагают, что процесс обрушения начался в подвале здания, над которым находился бассейн, расположенный перед центральной секцией.

Сперва обрушилась выходящая фасадом на юг центральная секция, через три секунды за ней последовало северное крыло, и еще через пять секунд восточное.

Судя по кадрам, снятым камерой видеонаблюдения на соседнем доме, здание рухнуло не одномоментно, а в несколько этапов.

По мнению экспертов, их могло быть несколько, и действовать они могли поодиночке или в совокупности.

Спасательная операция продолжается, но уже возникают вопросы о причинах трагедии.

12-этажное 136-квартирное железобетонное здание под названием Champlain Towers South было возведено в 1981 году.

Катастрофа произошла примерно в 01:30 по местному времени. Вслед за обрушением вспыхнул пожар.

В апреле нынешнего года президент ассоциации владельцев квартир Яе Водницки в письме жильцам сообщил, что состояние дома по сравнению с 2018 годом ухудшилось, и попросил собрать деньги на срочный ремонт, который он оценил в 1,9 млн долларов.

К моменту обрушения шел ремонт крыши, но работы в подвальной части здания еще не начинались.

Могло ли ослабление железобетонных конструкций вызвать трагедию?

Инженер Прег Батиста, проинспектировавший на своем веку несколько тысяч домов, считает, что вполне могло.

"Эти дома вдоль берега подвержены эффекту, который мы называем растрескиванием", — рассказал он Би-би-си.

"Вделанная в бетон арматура, ржавея, увеличивается в объеме, иногда до семи раз. Бетон вокруг нее начинает трескаться, из-за чего его прочность снижается. А стоит не выдержать одной колонне или перекрытию, как дальше все развивается по принципу домино", — объяснил эксперт.

Подвижка грунта

В 1999 году ученые Международного университета штата Флорида установили, что местные здания оседают со скоростью два миллиметра в год.

Свой вклад в разрушение бетона могли внести подвижки грунта.

Профессор Шимон Вдовински, участвовавший в том исследовании, говорит, что оно включало и обрушившийся ныне дом, и хотя не фокусировалось именно на нем, отметило его как один из самых уязвимых.

По его словам, два миллиметра в год — не очень много. "Но мы не знаем, что происходило с тех пор, продолжало ли здание оседать и какими темпами", — сказал он.

"Возможно, был достигнут критический порог, за которым основание здания уже не могло выдерживать вес. Но конструкция домов — не моя специальность", — заявил он Би-би-си.

"Нам известно, что рухнувший дом оседал на протяжении десятилетий. Но само по себе это вряд ли могло вызвать катастрофу", — добавил он.

Могла ли навредить соседняя стройка?



Некоторые эксперты считают, что подвижки грунта могло усилить проводившееся рядом строительство 18-этажного жилого комплекса.