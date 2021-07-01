"Стефан пришел к нам не просто так". История утонувшего в Виймси шестилетнего мальчика

Наряду с похоронами семью удручает и уголовное дело, возбужденное для выяснения причин смерти. В полиции сказали, что начнут брать показания, когда семья будет готова.

"Я держала руки Стефана, его голову и не могла найти в себе силы, чтобы встать. Некоторые моменты останутся с вами навсегда и вы будете переживать их снова и снова в реальном времени. Это был именно такой момент, — рассказывает мать мальчика Тийна. — Мне бы очень хотелось, чтобы ни один родитель никогда бы не пережил такого”.

В субботу, 3 июля, исполняется девять дней со дня смерти Стефана.

Мать приглашает всех, кто хочет почтить память мальчика, на пляж порта Кельвинги в 17:15.

”Мне кажется, он спас много жизней в будущем. В том смысле, что люди будут больше замечать друг друга”, — говорит Тийна.

Женщина благодарит всех, кто пришел тогда на помощь. Она видела, как пристань наполняется людьми. Кто пришел пешком, кто на велосипеде, кто на машине. ”Я бы никогда не могла подумать, что так много людей могут так быстро оказаться на месте. Спасибо вам большое от всей души!”, — говорит женщина.