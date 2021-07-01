Новости Эстонии
01.07.2021, 08:00

"Стефан пришел к нам не просто так". История утонувшего в Виймси шестилетнего мальчика

 
Греэте Лехепуу
Erakogu
Вечером 24 июня в районе порта Кельвинги в Виймси собрались десятки людей. Над морем кружил вертолет, на берегу находились полиция, скорая помощь и спасатели. Все они хотели одного: найти шестилетнего Стефана. Только что мальчик был на пляже со своей семьей, затем на пирсе, а после пропал, пишет Eesti Ekspress.

Наряду с похоронами семью удручает и уголовное дело, возбужденное для выяснения причин смерти. В полиции сказали, что начнут брать показания, когда семья будет готова.

"Я держала руки Стефана, его голову и не могла найти в себе силы, чтобы встать. Некоторые моменты останутся с вами навсегда и вы будете переживать их снова и снова в реальном времени. Это был именно такой момент, — рассказывает мать мальчика Тийна. — Мне бы очень хотелось, чтобы ни один родитель никогда бы не пережил такого”.

В субботу, 3 июля, исполняется девять дней со дня смерти Стефана.

Мать приглашает всех, кто хочет почтить память мальчика, на пляж порта Кельвинги в 17:15.

”Мне кажется, он спас много жизней в будущем. В том смысле, что люди будут больше замечать друг друга”, — говорит Тийна.

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